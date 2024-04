Kawhi Leonard encore absent, mais les Clippers ne s’inquiètent pas

Malgré la béquille reçue par Grant Williams, Kawhi Leonard avait terminé la rencontre contre les Mavericks. C’était la 9e victoire consécutive des Clippers, qui remontaient au classement derrière l’efficacité de « The Klaw ».

En conférence de presse, après le match face à Dallas, l’ailier californien assurait qu’il n’y avait rien de grave. Sauf que finalement, il vient de rater un quatrième match consécutif, et il n’est pas encore revenu à l’entraînement.

« Il progresse mais il n’est pas encore autorisé à jouer » a détaillé Tyronn Lue, qui a précisé que son joueur a en fait aggravé un problème à la hanche qu’il avait depuis début décembre. « Il l’a aggravé et il a joué malgré tout. Et puis il y a eu le match contre Dallas et ça a été la goutte d’eau. »

Paul George pas inquiet

Pour Kawhi Leonard, qui n’avait pas raté un seul match depuis le début de saison, et qui semblait être revenu à 100% de ses moyens, c’est donc un coup d’arrêt. Alors que ses coéquipiers ont dû réapprendre à jouer sans lui.

« Nous savons que ça prendra du temps pour que Kawhi revienne dans l’équipe, mais nous savons ce qui nous attend et ce que nous devons faire, ce n’est pas quelque chose de surprenant », a toutefois rassuré Paul George.

Sévèrement battus par le Thunder et les Celtics suite à la blessure de « The Klaw », les Clippers se sont depuis repris face aux Hornets puis face aux Grizzlies de Ja Morant.

« Il a l’air bien, il a l’air d’aller de mieux en mieux, mais nous savons que ce n’est pas grave », conclut Paul George. « Il reviendra quand son corps sera de retour au niveau où il doit être. Mais, encore une fois, notre travail est de continuer à jouer au même niveau. Nous pratiquons du très bon basket en ce mois de décembre ».