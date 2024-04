Bradley Beal de retour

Sévèrement blessé à la cheville droite contre les Knicks, après seulement cinq minutes de jeu, le 15 décembre dernier, Bradley Beal allait manquer plusieurs semaines de compétition. Visiblement, son absence s’arrête à deux.

En effet, The Athletic annonce qu’il est probable qu’il soit de retour ce vendredi soir, contre les Hornets. C’est le premier match à domicile d’une série de six de suite pour Phoenix.

Depuis le début de saison, Bradley Beal tourne à seulement 14.7 points de moyenne. Il faut dire que, gêné par des problèmes de dos aussi, l’ancien des Wizards n’a joué que six rencontres et 151 minutes au total sous ses nouvelles couleurs. Surtout, il n’a partagé que quelques minutes avec Devin Booker et Kevin Durant.

Plus de deux mois après le début de la compétition, le « Big Three » des Suns n’a en effet qu’un seul match au compteur, contre Brooklyn le 13 décembre. Plus les petites cinq minutes deux jours après face aux Knicks.

Frank Vogel espère ainsi enfin voir son infirmerie se vider car les Suns patinent, avec 15 victoires et 15 défaites, et une décevante 10e place dans la conférence Ouest.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 46 33 50.0 38.9 79.3 0.9 3.3 4.2 5.1 2.4 1.0 2.5 0.4 17.6 Total 741 35 46.2 37.3 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.