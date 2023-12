Décidément, Aaron Gordon est un habitué des blessures insolites. Huit ans après s’être fracturé la mâchoire en jouant –plus ou moins dangereusement– avec son frère Drew lors de retrouvailles en famille, le voilà qui doit maintenant s’absenter pour une durée indéterminée à cause des morsures d’un chien…

De quoi nous interroger sur les blessures les plus insolites de l’histoire, car il y en a parfois eu des belles ! Pêle-mêle.

Le « meilleur des pires » blessures NBA

— Tony Parker et la bagarre en boîte. En juin 2012, Tony Parker se trouve en soirée à New York, lorsque Drake et Chris Brown débarquent puis se battent. Les bouteilles volent et le Français reçoit des éclats de verre dans l’oeil. Il disputera les JO de Londres avec des lunettes de protection.

— Derrick Rose et le couteau à pomme. En décembre 2008, Derrick Rose s’entaille le bras à son domicile, en se couchant sur un couteau présent sur son lit, qu’il avait oublié et qui venait de lui servir à peler une pomme.

— Charles Barkley et la crème pour le corps. En 1994, Charles Barkley assiste à un concert d’Eric Clapton, mais les projecteurs de la salle sont puissants et il se frotte les yeux. Problème : il s’était mis de la crème pour le corps en amont et s’était mal lavé les mains, provoquant une réaction chimique qui lui brûle une partie de la cornée.

— Kareem Abdul-Jabbar et le panier de basket. En 1974, Kareem Abdul-Jabbar est touché à l’oeil par un adversaire. Irrité, il frappe ensuite dans le support du panier et se fracture la main.

— Dirk Nowitzki et la chaussure. En 2001, Dirk Nowitzki se blesse à la cheville juste avant un match, car pour enfiler sa chaussure, il préfère taper au sol avec son pied, plutôt que de se baisser. Manque de bol, il se rate sur son geste.

— Amar’e Stoudemire et l’extincteur. Lors des playoffs 2012, Amar’e Stoudemire est frustré par la série contre Miami. Dans le tunnel de la salle, il aperçoit un extincteur et y donne un coup de poing puis se coupe, pensant la paroi en plexiglas alors qu’elle est en verre.

— Andrew Bynum et le bowling. Courant 2012, Andrew Bynum décide de se détendre avec une partie de bowling durant sa convalescence. Une très mauvaise idée, car il se re-blesse au genou en jetant la boule sur la piste, ce qui précipitera assurément sa fin de carrière.

— Gilbert Arenas et le rasage. En 2001, le rookie Gilbert Arenas se rase les poils pubiens avec un vieux rasoir, sur les conseils de ses coéquipiers moqueurs (le fameux bizutage des première année…). Sauf que l’objet est rouillé et cela lui cause une éruption cutanée. Il se rend alors chez le médecin, qui lui prescrit une crème à appliquer uniquement sur la zone sensible, mais « l’Agent Zero » honore son surnom en se l’appliquant partout sous la ceinture. Sa peau est brûlée et il en prend pour un mois de galère.

— John Wall et la glissade. Début 2019, John Wall se remet déjà d’une blessure au talon quand, chez lui, il se rompt le tendon d’Achille en glissant au sol. Absent presque deux ans, sa carrière ne sera plus jamais la même par la suite.

— Blake Griffin et l’employé. En janvier 2016, Blake Griffin se casse la main en frappant au restaurant un employé des Clippers, chargé de l’intendance. Celui-ci finira hospitalisé et le All-Star ratera un mois de compétition.

— Steve Nash/Michael Finley et la valise. En 2010 et en 2014, Michael Finley et Steve Nash ont respectivement contracté la même blessure au dos en voulant porter leur valise en déplacement. Sans surprise, ils écouteront leur corps et prendront leur retraite quasiment dans la foulée.

— Kevin Johnson et les célébrations. En 1993, Kevin Johnson est poisseux au niveau de ses célébrations. En présaison, il tentera d’abord de célébrer une action en soulevant l’immense Oliver Miller, ce qui lui cause une hernie. Quelques temps après, à la suite d’un « game-winner », Charles Barkley lui saute dessus pour le féliciter avec un câlin, ce qui lui disloque l’épaule.

— Latrell Sprewell et le yacht. En 2001, Latrell Sprewell organise une fête sur son yacht, mais une invitée vomit au sol et, furieux, il s’embrouille avec le petit ami de celle-ci. En voulant le frapper, son poing termine dans un mur et il se fracture la main. Il cachera cette affaire pendant deux semaines aux Knicks avant d’être sanctionné financièrement.

— Andrew Wiggins et la portière de voiture. Un matin de décembre 2023, un Andrew Wiggins probablement mal réveillé se blesse au doigt en se refermant la portière de sa voiture directement sur la main.

— Jaylen Brown et le vase. En avril 2023, juste avant les playoffs, Jaylen Brown est en train d’arroser une plante quand un vase se casse et, en voulant le ramasser au sol, il s’ouvre la main.

— Rajon Rondo et la douche. En septembre 2014, Rajon Rondo prépare son retour sur les parquets lorsque, chez lui, il se fracture la main après une chute dans sa douche.

— Carlos Boozer et le sac de sport. En 2010, Carlos Boozer est à son domicile quand une personne frappe à sa porte. Il se précipite pour ouvrir mais il trébuche avant d’y arriver, à cause d’un sac de sport présent dans le couloir. Main fracturée.

— Monta Ellis et le scooter. En 2008, Monta Ellis se blesse au genou à scooter (entorse et rupture d’un ligament), même si cette activité est interdite dans son contrat. Il dira d’abord aux Warriors s’être blessé chez lui en s’entraînant, avant de leur raconter la vérité.

— Greg Oden et le canapé. En 2007, Greg Oden n’a pas encore posé un pied en NBA qu’il se blesse chez lui en se levant de son canapé. Son genou se craque immédiatement et c’est sans doute le point de départ de ses malheurs physiques.

— Luc Longley et le surf. À l’automne 1996, Luc Longley profite d’un passage par Los Angeles pour s’adonner au surf, mais il se déplace la clavicule lorsqu’une vague le projette violemment à l’eau. Il ratera sept semaines de compétition avec les Bulls.

— Vladimir Radmanovic et le snowboard. En 2007, Vladimir Radmanovic pratique le snowboard alors que cette activité est pourtant interdite par la ligue. Il se disloque l’épaule et dira d’abord avoir glissé sur une plaque de glace, avant de tout avouer aux Lakers, qui le sanctionneront financièrement.

— Jeff Ruland et le chariot. En 1991, Jeff Ruland attend le bus des Celtics après un match. Moment choisi par un employé pour lui envoyer dans les jambes un chariot destiné à supporter ses bagages. Saison terminée.

— Kendrick Perkins et le lit. Courant 2007, Kendrick Perkins dort paisiblement lorsqu’en pleine nuit, son lit s’affaisse. Il tente alors de faire contrepoids pour équilibrer et basculer de l’autre côté, mais une partie du lit lui tombe sur son orteil, fracturé.

— Enes Kanter et la chaise. En 2017, Enes Kanter regagne le banc de touche pour un temps-mort en étant frustré. Pour se défouler, il balance un coup dans une chaise et se fracture l’avant-bras.

— Matt Bonner et l’iPhone 6. Au sortir d’une décevante saison 2014/15, Matt Bonner explique avoir souffert d’une tendinite car… la taille de son iPhone 6 est plus grande que le modèle précédent. Exposant davantage ses doigts pour scroller.

— Pervis Ellison et le déménagement. En 1996, Pervis Ellison aide son coéquipier Greg Minor à déménager, mais une table en marbre lui tombe sur l’orteil au cours de ce déménagement. Saison terminée pour le joueur des Celtics.

— Brad Miller et la vaisselle. En 2008, un Brad Miller fraîchement élu Joueur de la semaine fait la vaisselle et se coupe le doigt en manipulant un couteau. Pas de bol.

— Corey Maggette et la table de marque. En février 2002, Corey Maggette ne digère pas une décision arbitrale et il choisit de se défouler en frappant dans la table de marque. Il se luxe alors deux doigts et finit plâtré pendant un mois.

— Jaden McDaniels et le mur. En avril 2023, Jaden McDaniels retourne aux vestiaires pour la mi-temps mais, comme il est frustré par le niveau de jeu des Wolves, il tape dans un mur et se fracture la main au pire moment de la saison.

— Steve Blake et le clou. À l’automne 2012, Steve Blake se trouve dans son garage quand, soudain, il marche sur un clou et se perfore le pied, pour une absence de quasiment un mois.

— Lionel Simmons et la Game Boy. En 1991, Lionel Simmons se développe une tendinite au niveau du poignet de l’avant-bras, car il joue beaucoup trop à la Game Boy.

— BJ Tyler et la glace. En 1995, BJ Tyler s’endort alors que de la glace se trouve sur son genou et sa cheville. Destin tragique, car cela engendre des complications nerveuses, altérant sa vivacité, et sa carrière ne pourra jamais reprendre ensuite.

— Manny Harris et la cryothérapie. En 2011, Manny Harris s’offre une séance de cryothérapie mais, après coup, il enfile des chaussettes encore humides. Le choc thermique lui provoque des gerçures aux jambes et aux pieds.

— Ledell Eackles et le feu d’artifice. Pour le Jour de l’an, Ledell Eackles allume dans son salon une chandelle romaine, ce qui est pourtant déconseillé car à craquer uniquement en extérieur. Un incendie éclate, mais il sera contenu, et il se brûle toutefois.

— Jim Barnes et l’avion. En 1969, Jim Barnes s’apprête à embarquer quand il se retrouve projeté à 15 mètres par le souffle d’un avion qui décollait non loin. À l’arrivée, une légère perte de l’audition, une légère commotion cérébrale et un coup du lapin sans gravité.