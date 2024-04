Cade Cunningham, le seul rayon de soleil des Pistons

Quand une équipe perd 27 matches de suite – record NBA désormais – et n’a pas gagné une rencontre depuis deux mois, il est difficile de trouver du positif. Néanmoins, Cade Cunningham est un petit rayon de soleil dans le ciel très sombre des Pistons.

Le premier choix de la Draft 2021 ne baisse pas les bras et réalise sa meilleure séquence en carrière avec 31.8 points à 57% de réussite au shoot, dont 41% à 3-pts, et 6.8 passes de moyenne sur les cinq derniers matches. Il est même monté deux fois à plus de 40 points : 43 à Atlanta et 41 contre Brooklyn.

Il prend la parole devant les médias…

De plus, il s’est présenté plusieurs fois en conférence de presse ces derniers jours, alors que le record de revers d’affilée était en ligne de mire. Une attitude de leader sur le terrain et en dehors donc.

« Chaque jour, j’essaie de mener cette équipe », assure-t-il pour le Detroit Free Press. « Je n’ai pas réussi de ce côté. On est à 2 victoires en 30 matches. Je me suis dit qu’il était normal que je prenne la parole et que je sois le visage de l’équipe. Ce vestiaire et tout le monde ici est investi. Tout le monde essaie de faire son possible pour gagner des matches et réussir. J’ai mis beaucoup de ce poids sur mes épaules, c’est sûr. »

Après sa saison passée écourtée (12 matches) à cause d’une blessure, Cade Cunningham monte en puissance semaine après semaine. Ses pourcentages au shoot sont bons et il a plus de jambes, donc il est moins fatigué qu’en novembre. Autre bon point : il perd moins de ballons en décembre que lors des premiers mois où il dominait la ligue dans ce domaine.

… et devant ses coéquipiers

Ainsi, il s’impose comme le leader attendu par Detroit depuis son arrivée dans la ligue. Malheureusement pour lui, c’est au moment où les Pistons coulent totalement…

« Il m’a montré encore plus de choses dans le vestiaire. Il a parlé avec passion des choses qu’on a besoin de faire et du fait qu’on est tous dans le même bateau et responsable de notre situation », raconte Monty Williams.

Quels ont été les mots du meneur des Pistons dans le vestiaire après cette 27e défaite de suite ?

« Ne quittez pas le navire », a-t-il dit à ses coéquipiers. « On doit rester unis. C’est le moment le plus facile pour s’isoler mais on doit continuer de s’appuyer les uns sur les autres, à nous pousser mutuellement et à nous responsabiliser les uns les autres. Plus que jamais. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 34 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 Total 138 33 43.2 32.9 85.8 0.8 4.3 5.0 6.5 2.8 1.0 3.5 0.5 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.