Cade Cunningham, symbole des difficultés des Pistons

Même si Monty Williams ne veut pas jouer la carte des blessures pour expliquer la mauvaise passe des Pistons, on ne peut pas écarter ce problème, tant les absences pèsent sur la série de neuf défaites que traverse la franchise.

Non seulement les joueurs bloqués à l’infirmerie manquent, mais le coach doit alors s’appuyer sur les mêmes éléments, Cade Cunningham en tête. La pression est sur les épaules du meneur de jeu, les défenses le ciblent et l’étouffent, encore plus depuis deux matches que Jalen Duren est lui aussi absent.

Les Pistons, qui sont pourtant compétitifs durant les rencontres, connaissent de gros coups de mou et finissent par s’incliner. « C’est l’histoire de notre mauvaise série actuellement. On joue bien par séquences, puis on a des absences, qui sont fatales. On part alors de trop loin », résume le premier choix de la Draft 2021 pour le Free Press.

Cinq ballons perdus par match

Ce dernier symbolise très bien ces temps faibles car aucun joueur ne perd plus de ballons depuis le début de saison : 60 au total et une moyenne de 5 par match. Il en a perdu 6 rien que contre Atlanta, dont trois en trois minutes dans le troisième quart-temps. C’est beaucoup trop évidemment et ça plombe toute l’équipe.

« Les défenses me sautent dessus et je dois avoir confiance en mes coéquipiers », remarque Cade Cunningham, qui tourne à 9.5 points et 27% de réussite au shoot depuis deux rencontres. « Les défenses essaient de lui mettre la pression, de le prendre à deux », poursuit de son côté Marvin Bagley III. « C’est à nous de lui rendre la vie plus facile. J’essaie de lui faire de meilleurs écrans. »

Les possessions gâchées par Cade Cunningham sont de divers ordres : il y a des fautes d’inattention, avec un pied sur la ligne de touche par exemple, des passes mal assurées sur des situations de pick-and-roll ou pour servir un grand, ou bien une pression imposée par un ou deux défenseurs, qui arrivent à lui piquer le ballon.

« Il faut saisir à quel point le ballon est précieux », déclare l’entraîneur. « On fait circuler le ballon et on joue de la bonne façon. Il faut reconnaître ces moments et s’assurer de jouer juste et de bien exécuter notre jeu, proprement, pour obtenir un bon shoot. »

Il a déjà atteint son total de matches de la saison passée

Le joueur de Detroit n’est pas seulement esseulé. Déjà, il a récemment été malade. « Il n’est pas en forme depuis plus d’une semaine et il fait les efforts. Il n’a rien dit, mais on le sait », relatait son coach la semaine passée pour le Michigan Live.

Ensuite, il est fatigué. Pourtant, Monty Williams assurait récemment qu’il ne fallait pas « mettre trop de pression sur les joueurs avec de longues séquences de minutes ». Mais Cade Cunningham joue 36 minutes de moyenne, soit le sixième temps de jeu de la ligue, alors qu’il sort d’une saison quasiment blanche.

Pour rappel, la saison passée, il n’avait joué que 12 matches et 400 minutes au moment de sa blessure au tibia, mi-novembre. Dans cet exercice 2023/24, il est déjà à 12 matches disputés et 434 minutes.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 33 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 11 36 40.9 29.6 87.5 0.5 3.2 3.6 6.9 3.4 0.6 4.9 0.3 22.5 Total 87 33 41.5 30.7 84.9 0.9 4.5 5.4 5.8 3.1 1.1 3.8 0.6 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.