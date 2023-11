Les Pistons serrent les dents face aux absences

L’attitude de Joel Embiid à la fin de la rencontre à Detroit n’est pas la chose la plus frustrante à gérer pour les Pistons actuellement. Les troupes de Monty Williams restent en effet sur sept défaites de suite…

Difficile pour Detroit de jouer à son meilleur niveau quand on regarde les noms à l’infirmerie : Bojan Bogdanovic, Monte Morris et Isaiah Livers n’ont pas joué cette saison ; Alec Burks et Jaden Ivey sont absents depuis quelques jours ; Joe Harris a manqué les trois dernières rencontres.

« On ne va pas mettre ça sur le dos des blessures. On peut mettre ça à la poubelle », annonce déjà le coach pour le Free Press. « On a montré qu’on pouvait jouer contre n’importe qui. On doit maintenir le rythme. Tous les joueurs qui sont sur le parquet sont entraînés pour être productifs pendant quatre quart-temps. On ne le fait pas, donc on ne va pas parler des blessures. »

Même le très bon et précieux Jalen Duren souffre. Il a été touché à la cheville droite contre les Sixers. Sa possible absence pour les prochains matches serait une très mauvaise nouvelle…

Des temps faibles qui coûtent cher

Ce qui est d’autant plus frustrant pour les Pistons, c’est qu’ils ne sont pas largués. Dans plusieurs matches qu’ils ont finalement perdus, ils avaient le contrôle de la partie et plusieurs points d’avance. Contre Milwaukee, Portland ou encore Golden State par exemple. Mais ils gèrent mal les temps faibles.

« Nos gars se battent bec et ongles », affirme Monty Williams. « On a des absences, comme en troisième quart-temps face à Philadelphie et on doit se battre contre ça. On a mal joué offensivement et leur impact physique nous a empêché de jouer notre jeu. C’est ce qu’il se passe contre des équipes de playoffs. Quand on arrive à les dominer, elles changent de défense ou deviennent plus physiques. On n’a pas su gérer ça. »

C’est forcément plus difficile de gérer ces mauvais moments quand on est privé de joueurs aussi importants que Bogdanovic par exemple. « Quand ils seront de retour, ça va nous faire du bien. Mais pour le moment, on fait avec ceux qui sont là. Il faut élever son niveau de jeu et jouer dur. Quand ils reviendront, on sera plus expérimenté et ce sera bénéfique pour nous », annonce Kilian Hayes, auteur d’un bon match contre Philadelphie avec 23 points.