Audiences TV | Une soirée de Noël en baisse

Les matches de Noël n’ont pas attiré autant qu’en 2022. Les chiffres donnés par Sports Media Watch le montrent très bien, même si les audiences du Nuggets – Warriors sont encore inconnues.

Le premier match entre les Knicks et les Bucks n’a rassemblé que 2.49 millions de téléspectateurs. La saison dernière, à la même heure, le Knicks – Sixers avait accroché 4.07 millions de personnes. Soit une baisse de 39%.

Ensuite, l’affiche entre les Lakers et les Celtics, le match le plus regardé de la soirée, diffusé sur ABC et ESPN, compile 5 millions de téléspectateurs. C’est moins que les 6.08 millions du Bucks – Celtics de 2022 (18% en moins).

Même constat pour la rencontre Heat – Sixers, privée de Jimmy Butler et Joel Embiid, dont les audiences ne dépassent pas 1.3 million. C’est peu par rapport aux 4.75 millions (73% de baisse !) du Warriors – Grizzlies de l’an passé.

Enfin, le dernier match de la soirée, entre Phoenix et Dallas, monte à 1.47 million de téléspectateurs contre 2.52 millions (42% de baisse) pour le Denver – Phoenix du 25 décembre 2022.

Comme souvent, la NFL a fait mal à la NBA

Ces grosses chutes s’expliquent pour deux raisons. La première, c’est le manque d’affiches sur ABC. Le premier match, le quatrième et le dernier match de la soirée étaient uniquement visibles sur ESPN et ESPN2, alors qu’en 2022, ils étaient aussi sur ABC.

La seconde, qui explique en partie la première, c’est la concurrence de la NFL. La saison passée aussi, la ligue de football américain avait programmé des matches le soir de Noël, mais cette saison, il y avait des grosses affiches, avec notamment Kansas City, champion en titre, et Philadelphie, finaliste, au programme. Et comme la NFL a pris l’antenne sur ABC, la NBA n’a pas pu diffuser ses cinq matches sur cette chaîne.

La ligue peut au moins se consoler avec le fait que le Lakers – Celtics est désormais le match le plus suivi de la saison régulière, devant la finale de la « NBA Cup » entre Los Angeles et Indiana, qui avait scotché 4.6 millions de téléspectateurs devant leur écran début décembre.