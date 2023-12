Audiences TV | La finale Lakers – Pacers a vraiment cartonné !

Le doute n’est plus permis : ce tournoi de mi-saison a été une réussite sur le plan médiatique. Selon Sportsmediawatch, la finale de samedi entre les Lakers et les Pacers a enregistré la meilleure audience de la ligue, en dehors des rencontres de Noël et des playoffs, depuis six ans.

En moyenne, 4.6 millions de téléspectateurs sur ABC (4.14 millions) et ESPN2 (439 000) ont suivi les exploits d’Anthony Davis et de LeBron James, face à Tyrese Haliburton, pour signer la plus grosse audience TV depuis février 2018 et une rencontre entre Cavaliers et Celtics (audience à 4.64 millions).

Deux fois plus de téléspectateurs que pour le remake des Finals 2022

Le nombre de téléspectateurs a bondi de 46% par rapport au match entre Celtics et Warriors, dans un « remake » des dernières finales NBA, à la même période de l’année la saison dernière (3.14 millions).

On rappelle que la demi-finale entre les Lakers et les Pelicans avait attiré en moyenne 2.2 millions d’Américains devant le petit écran. Il s’agissait déjà de la rencontre la plus regardée de la saison, si l’on exceptait, les matches de la première semaine de saison régulière.

« Il n’y a pas encore de tour d’honneur. Attendons d’avoir passé la journée de samedi », avait prudemment déclaré Adam Silver qui, chiffres d’audience à l’appui, a maintenant la certitude que le public a suivi la première édition de son tournoi.