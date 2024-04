Après une longue dégringolade de plusieurs semaines, les Pistons ont finalement « réussi » à battre le record de défaites d’affilée, qui est désormais de 27. Après ça, leur saison régulière est déjà terminée ou presque et il faut préparer la suite.

On sait que les dirigeants veulent se renforcer d’ici deux mois et la fin de la période des transferts ou durant la prochaine intersaison. Des noms étaient d’ailleurs sortis : OG Anunoby et Tobias Harris.

Shams Charania confirme l’intérêt de la franchise du Michigan pour ces deux joueurs et, après avoir précisé que les Pistons cherchent un ailier fort, en ajoute deux autres : Pascal Siakam et Miles Bridges.

Une rumeur de plus pour le Camerounais, champion NBA en 2019, qui est déjà dans le viseur des Hawks, des Kings ou des Pacers. Quant à Miles Bridges, il est revenu sur les parquets après sa suspension mi-novembre et malgré ses performances, avec sa réputation et le malaise provoqué par son retour, pas sûr que Charlotte mise sur lui plus longtemps.

Là encore, comme pour Tobias Harris, et peut-être OG Anunoby s’il n’active pas sa dernière année de contrat, ce sont deux joueurs qui seront libres l’été prochain et les Pistons, d’après notre confrère, auront entre 50 et 60 millions de dollars à dépenser. Et ils comptent bien les utiliser, à moins bien sûr de réussir à faire venir une de ces cibles via un transfert.