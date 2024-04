Pour Bam Adebayo, Nikola Jokic est le joueur le plus dur à défendre

Champion et MVP des Finals en titre, le talent offensif de Nikola Jokic n’est plus à prouver, et qui de mieux pour en parler que Bam Adebayo ?

Chargé de défendre –tant bien que mal– sur le pivot des Nuggets pendant cinq matchs en juin dernier, le pivot du Heat n’a pas mis longtemps à répondre, quand on lui a demandé de nommer le joueur NBA le plus difficile à défendre…

« Ça doit être le géant serbe… C’est surréaliste » a-t-il lancé dans un podcast. Ce que n’a pas manqué de confirmer son désormais ex-coéquipier, Udonis Haslem, l’un des deux hôtes de l’émission avec Mike Miller : « Il ne saute pas, il ne court pas vite, tu ne peux pas le prendre de vitesse, tu ne peux pas le bouger… »

Pas à la recherche des coups de sifflet

Un véritable casse-tête pour Bam Adebayo en défense, qui n’avait pu « limiter » Nikola Jokic qu’à… 30.2 points, 14.0 rebonds, 7.2 passes, 58% au tir, 42% à 3-points et 84% aux lancers lors des dernières Finals…

Au-delà de ça, il y a surtout un aspect du jeu du « Joker » que l’intérieur de Miami apprécie par rapport à d’autres.

« Mais la chose que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il ne floppe pas » poursuit-il en ce sens. « Je ne dis pas que des gars tentent de chercher les coups de sifflet, mais il n’essaie pas d’obtenir 16, 17 lancers-francs. Non, lui, il essaie juste de marquer des paniers. »

Des mots qui résonnent différemment, au lendemain des critiques de Steve Kerr contre la manière dont a été arbitré Golden State à Denver, avec notamment le 18/18 de Nikola Jokic aux lancers-francs…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 72 35 57.9 34.6 82.3 2.8 9.4 12.3 9.0 2.4 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 668 31 55.7 34.8 82.8 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.