Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton voulait rester dans le positif

« Ouais, ouais, ouais ! Vous avez vu ? Vous avez vu ?! J’ai fait un écran retard, on a pris un rebond ! Ouais, ouais, ouais, parlons-en ! » Tyrese Haliburton prend la question avec le sourire.

Son équipe est la meilleure attaque de la ligue, mais également l’une des pires défenses. Mais cette nuit, à Houston, les Pacers ont su s’imposer en ne marquant que 22 points dans le dernier quart-temps. « On n’a pas fait… Je n’ai pas fait ce qu’il fallait pour qu’on se mette en place pour rentrer des tirs », livre le meneur des Pacers, qui a toutefois apprécié les efforts défensifs de son équipe pour ne pas céder dans le final.

« On a fait ce qu’il fallait pour finir le match », résume le meilleur passeur de la ligue, en précisant que le cinq de son équipe avait été changé (Jalen Smith et Aaron Nesmith ont remplacé Obi Toppin et Buddy Hield chez les titulaires) et que c’est donc la première fois que les Pacers évoluaient avec ces rotations.

Le panier de la gagne à 3-points

Résultat : pas moins de huit joueurs à 10 points ou plus, menés par leur général en chef, auteur d’un panier à 3-points décisif dans les derniers instants.

« Le succès et l’échec sont les meilleurs enseignants. C’est la meilleure partie depuis que j’ai été transféré ici. Ça m’a en quelque sorte propulsé dans quelque chose que je n’avais jamais eu à faire dans ma vie, finir un match. Donc l’expérience est sympa, j’essaie d’apprendre et de grandir à partir de là », livre Tyrese Haliburton.

Celui-ci a terminé avec 33 points (13/21 aux tirs dont 7/13 à 3-points), 10 passes et 6 rebonds en 38 minutes. De quoi faire oublier une récente séquence de quatre matchs, démarrée à la mi-décembre, à 16 points de moyenne à seulement 37% aux tirs. Un coup de moins bien personnel, et collectif car les joueurs de l’Indiana n’avaient remporté qu’une seule de leurs sept dernières sorties.

En gagnant à Houston, son équipe reste ainsi dans le positif (15v-14d) : « Quand on arrive à 50%, on ressent un peu plus de pression parce que personne ne veut être en-dessous des 50%. On avait le sentiment que ce match était en quelque sorte une victoire obligatoire pour nous. On a deux semaines compliquées à venir, on doit s’y préparer. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 62 32 47.6 36.5 85.7 0.6 3.4 4.0 11.0 1.1 1.2 2.3 0.7 20.3 Total 253 33 47.8 39.5 85.7 0.7 3.0 3.7 8.7 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.