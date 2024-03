Gros passage à vide pour Mikal Bridges

Première possession du match pour les Nets, ballon dans les mains de Mikal Bridges. Celui-ci part sur sa main droite et parvient à se créer son tir devant Nikola Jokic. Malgré une bonne position, à mi-distance et ouvert, l’ailier des Nets est trop court. La tentative de remise en confiance d’entrée de jeu a échoué.

Face aux Nuggets, il s’est contenté d’une sortie à 14 points à seulement 7/16 aux tirs. Loin de sa moyenne à 21 points par match, à 46% aux tirs. Sa petite soirée face aux champions en titre vient confirmer sa méforme actuelle. Depuis cinq matchs, l’ancien joueur des Suns ne tourne qu’à 14 points de moyenne avec surtout un affreux 31% de réussite générale.

« Ils ont une bonne défense, c’est sûr, mais j’ai l’impression d’avoir raté de bons tirs, des tirs faciles. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agissait de tirs que je rentre habituellement. C’est compliqué, vous voulez évidemment qu’ils rentrent tous, mais il faut continuer à les prendre et ils finiront par rentrer », livrait le membre de « Team USA » à l’issue du match face aux Knicks.

Ce soir-là, il avait carrément sombré avec 15 points mais un terrible 4/21 aux tirs… « Ce sont les hauts et les bas d’une saison. À la fin de la saison, je suis sûr que ses moyennes seront là où elles devraient être et qu’il sera un joueur important comme il l’a été pendant la majeure partie de la saison. Il y a juste des périodes où le ballon ne rentre pas », relativisait Jacque Vaughn, dont le leader offensif ne devrait pas être concerné par ses envies de changement de cinq.

Le baromètre des Nets

Le coach des Nets en profitait pour rappeler que Mikal Bridges, qu’il a trouvé bon en défense sur Jalen Brunson, était « plus qu’un simple scoreur ». « Je ne veux pas me mettre dans une position où je pense à lui comme à un simple scoreur. Il fait tellement plus pour nous. »

Pendant que son compagnon de virée Cam Johnson l’encourageait à continuer à shooter, et à ne pas écouter ce qui se dit sur lui, Jacque Vaughn se disait « persuadé » que son joueur allait se retrouver. « Je ne veux pas rater, je veux rentrer tous les tirs. C’est juste compliqué en ce moment. Il faut juste que je me prépare pour le prochain match et que je continue à prendre les tirs que j’aime », terminait l’intéressé.

Ce dernier a tout intérêt à régler la mire car, dans le même temps, son équipe a perdu les cinq matchs en question.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 73 35 43.8 36.5 81.2 0.9 3.9 4.8 3.7 1.5 1.0 2.1 0.4 20.4 Total 465 33 48.2 37.3 84.5 0.9 3.3 4.1 2.5 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.