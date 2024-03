Jacque Vaughn envisage de changer son cinq majeur

-26. Tel est le terrible « Net Rating » (différence entre points marqués et concédés sur 100 possessions) affiché par les Nets sur les quatre dernières rencontres dans le seul premier quart-temps. Quatre matchs et autant de défaites pour Brooklyn, qui n’avait plus connu une telle dynamique négative depuis la saison passée.

En conséquence, Jacque Vaughn s’interroge sur un potentiel changement de cinq de départ. « C’est vraiment à moi de regarder de plus près s’il y a un changement à faire dans le cinq pour faire avancer notre groupe », note le coach des Nets, cité par le New York Post, à l’issue de la lourde défaite concédée face aux voisins, les Knicks.

Le technicien new-yorkais dit analyser les performances chiffrées de son groupe, « sur la façon dont on peut prendre un meilleur départ ». « Quand on creuse un trou, c’est un trou profond. La mentalité pour démarrer un match est de frapper en premier. C’est difficile pour nous d’être derrière », juge Jacque Vaughn, dont le cinq est actuellement composé de Mikal Bridges, Nic Claxton, Spencer Dinwiddie, Cam Johnson et Cam Thomas.

Le technicien, qui a utilisé sept « cinq majeur » différents jusqu’ici, pourrait par exemple être tenté de relancer Dorian Finney-Smith ou Royce O’Neale pour rajouter un profil plus défensif à ce groupe, quitte à replacer sur le banc Cam Johnson, ou le feu follet Cam Thomas, titulaire à 16 reprises sur 18 rencontres disputées jusqu’ici. L’ancien « 3&D » des Mavs était titulaire lors des absences de Cam Thomas.

Dans le même temps, Jacque Vaughn doit trouver un moyen de relancer son leader, Mikal Bridges, qui, sur cette séquence affiche de grosses difficultés aux tirs avec 14 points de moyenne à seulement 27% de réussite…