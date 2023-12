Une soirée inoubliable pour Jordan Poole

Séquence retrouvailles cette nuit au Chase Center avec le grand retour de Jordan Poole sur les lieux de ses premiers exploits NBA. Décisif l’année du titre, l’ancienne doublure de Stephen Curry a été transféré aux Wizards cet été, mais vu l’accueil réservé par son ancien public, il y a laissé un paquet de bons souvenirs.

« Ça déchirait ! C’était vraiment cool et vraiment particulier de revenir sur ces quatre années, sur tout ce qu’on a accompli » a-t-il réagi à propos de la vidéo hommage diffusée sur les écrans géants. « Je suis reconnaissant à la Dub Nation. Peu de gens peuvent dire qu’ils ont gagné une bague ici. C’est vraiment cool, vraiment spécial. C’est vraiment quelque chose dont je me souviendrai ».

Pas de Draymond Green

Etait-il ému ? « Les émotions étaient plutôt normales, plutôt contenues », assure-t-il. « J’étais juste heureux d’être de retour, et j’avais l’impression d’être de la famille, et c’était bien. Je m’étais vraiment impliqué dans la Dub Nation lors de mon passage ici, et c’était vraiment particulier de recevoir tout cet amour en retour. »

Draymond Green absent, Jordan Poole a pu profiter de la soirée à fond. On l’a vu dans les bras de Klay Thompson, Stephen Curry, mais aussi Gary Payton II. Même chez ses anciens coéquipiers, il y avait de l’émotion, et Klay Thompson a avoué avoir eu quelques frissons en regardant la vidéo.

« Cela vous montre à quel point tout peut aller vite dans le basket » explique le « Splash Brother ». « C’était génial de voir l’accueil des fans pour Jordan. Il le mérite. C’était comme marcher dans les traces du passé… »

Une grande amitié avec Kevon Looney

Pour sa part, Jordan Poole a apprécié les petits mots sympas de Steve Kerr dans la presse, ou sur le terrain. « C’était classe. Professionnel. c’était juste super de revoir tout le monde. C’est un super groupe » souligne l’arrière des Wizards, auteur de 25 points à 7 sur 21 aux tirs dans l’énième défaite de Washington.

Dans ce groupe, il a un petit mot en particulier pour Kevon Looney, avec qui il a échangé son maillot à la fin du match. « Il m’a toujours soutenu. Je l’adore. On se parle tout le temps et on échange. Cette relation est très importante pour moi parce qu’il m’a aidé tout au long de mon passage ici. Un grand merci à Loon ! ».

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 26 30 41.2 31.7 87.2 0.4 2.1 2.5 3.6 3.1 1.0 2.9 0.3 17.2 Total 291 27 42.1 33.8 87.7 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.2 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.