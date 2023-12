Steve Kerr regrette la fin de l’aventure de Jordan Poole aux Warriors

Cet été, les deux parties semblaient avoir finalement correctement géré un divorce qui devenait de plus en plus inévitable. Alors que les Warriors ont été obligés de faire un choix suite au coup de poing de Draymond Green, Jordan Poole avait rejoint Washington, caressant le rêve de devenir à son tour un « franchise player » après avoir grandi dans l’ombre de Stephen Curry et Klay Thompson. De leur côté, les Warriors ont prolongé Draymond Green et pensaient avoir trouvé un bon compromis en récupérant Chris Paul.

Quelques mois plus tard, les résultats sont mitigés. D’un côté, Golden State continue de se chercher, pointant à la 11e place de la conférence Ouest alors que Draymond Green est suspendu jusqu’à nouvel ordre. De l’autre, Jordan Poole ne peut pas vraiment se réjouir de son début de saison et de celui de ses Wizards, le costume de « go-to-guy » étant pour l’instant bien trop grand pour lui, son attitude désinvolte agaçant du monde dans la capitale.

Un joueur clé du titre de 2022

En marge de la rencontre entre Golden State et Washington, ce soir, et donc des retrouvailles entre le public des Warriors et son ancien feu follet, l’heure ne serait-elle pas aux regrets ? Pour sa part, Steve Kerr a déploré que l’aventure de Jordan Poole aux Warriors se soit terminée de la sorte.

« C’est malheureux que ça se soit passé ainsi. On aurait aimé que les choses se terminent sur une note plus positive et d’une manière plus positive », a-t-il déclaré, espérant que le public saura se montrer à la hauteur. « Étant donné qu’il s’agit de sa seule visite au Chase Center de l’année, c’est notre première occasion de remercier Jordan pour sa contribution, pour nous avoir aidés à gagner un titre. Sans lui, on ne gagne pas ce titre. Tout le monde ici le reconnaît. Nos fans le reconnaissent aussi, alors Jordan va recevoir une énorme ovation ».

Steve Kerr a aussi regretté la gestion de cet incident interne qui aura finalement conduit au départ de Jordan Poole.

« J’y repense et je déteste que ce soit arrivé. Je sais au fond de moi que lorsqu’il y a eu le coup de poing, nous l’avons géré de la meilleure façon possible à nos yeux. Mais avec le recul, et on juge toujours mieux avec du recul, nous aurions pu faire mieux, c’est certain. Je déteste la façon dont les choses se sont terminées pour Jordan, car il a été une grande réussite », a ajouté le stratège de Golden State et de Team USA. « Pour nous et pour lui, ce fut un mariage formidable. Il nous a aidés à gagner un titre. Nous l’avons aidé à devenir un champion et à signer un gros contrat, qui a changé sa vie. C’était une grande réussite. Mais je déteste la façon dont ça s’est fini ».

Jordan Poole a tourné la page

Ses coéquipiers Kevon Looney et Andrew Wiggins, avec qui il était très proche, ont pour leur part souligné que Jordan Poole avait géré la situation de son mieux jusqu’à la fin de la saison dernière, en restant professionnel. Quant au principal intéressé, il n’a pas voulu s’attarder sur ces retrouvailles, assurant avoir tourné la page.

« Ça a été une période de succès. J’ai beaucoup appris. On ne peut pas demander beaucoup plus que ça. J’ai aussi gagné un titre. J’ai joué avec Kevon Looney, Andrew Wiggins, avec certains des plus grands joueurs de tous les temps. J’ai rencontré des personnes géniales, et le staff était bon. C’était une bonne expérience, c’était juste incroyable de pouvoir accomplir quelque chose que tu as voulu toute ta vie, gagner un titre au plus haut niveau, voir ce que ça demande », a-t-il ainsi confié.

Quant à la façon dont les Warriors ont géré son cas, Jordan Poole a simplement botté en touche, une façon de se montrer concentré sur le présent et sa nouvelle aventure avec les Wizards. « Honnêtement, je dois dire que je n’y a pas vraiment réfléchi. Je n’ai pas vraiment pris le temps de vraiment y réfléchir », a-t-il écarté.

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 27 30 40.8 31.3 87.4 0.4 2.1 2.5 3.6 3.1 1.1 2.8 0.3 17.5 Total 293 27 42.0 33.7 87.8 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.2 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.