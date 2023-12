Malgré la fessée, Jason Kidd n’en veut pas à ses jeunes…

Que valent les Mavericks lorsque Luka Doncic et Kyrie Irving ne sont pas là ? Mais aussi Dereck Lively II, Dante Exum, Josh Green et Maxi Kleber… La réponse au milieu du 3e quart-temps, avec un déficit de 38 points face aux Rockets ! Chez leurs voisins, les joueurs de Jason Kidd ont pris une grosse fessée, mais le coach de Dallas n’est pas fâché, et il préfère encourager les jeunes qui sont entrés en jeu.

« Les gars ont fait leur maximum pour essayer qu’on gagne. On peut dire qu’on était diminué, mais c’est pour cette raison qu’on a des effectifs de 18 joueurs » a réagi Jason Kidd après le revers concédé à Houston. Ce que le coach des Mavericks a apprécié, c’est la bonne tenue de ses « gamins » avec 20 points et 6 rebonds pour Olivier-Maxence Prosper et 18 points, 5 rebonds et 4 passes de l’autre rookie, Dexter Dennis.

Des cadres très, très maladroits…

« Regardez le groupe à la fin du match, ils se sont donnés à fond, ils ont joué ensemble… Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. C’est un point positif. Au basket, quand les tirs ne rentrent pas, il faut trouver un autre moyen de gagner, et ce soir, on n’a pas été capables de faire des ‘stops' » regrette Jason Kidd, trahi par la maladresse de certains cadres avec un 7 sur 42 aux tirs pour le trio Hardy-Williams-Hardaway !

Signé en « two-way contract », Dexter Dennis a découvert la vie sans Luka Doncic, et ça change beaucoup de choses pour ses coéquipiers.

« Luka reste Luka… C’est un talent vraiment unique, et il attire beaucoup l’attention. On est capable d’en tirer le meilleur, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Mais lorsqu’il n’est pas là, la défense adverse est différente » souligne-t-il. « Habituellement, on a un gars qui attire 10 yeux sur lui, et même 12 avec le coach adverse. C’est comme si tout le monde se concentrait sur lui, et nous, on en profite. »

L’apprentissage express

Alors qu’il n’avait cumulé que 17 points sur ses sept derniers matches, Olivier-Maxence Prosper en a profité pour se montrer, et malgré l’écart final, il retient, lui aussi, le positif.

« En entrant dans le match, je savais que j’allais devoir être agressif aujourd’hui avec l’absence de beaucoup de gars. Il fallait juste que je me donne à fond, et voir ce que ça donne. Aujourd’hui a été une grande expérience en termes d’apprentissage pour les jeunes », conclut le Québécois. « Nous avons pu acquérir de l’expérience. Il est évident que nous n’avons pas obtenu le résultat escompté . Mais nous allons en tirer les leçons et passer au match suivant. »

Ce sera dès ce soir avec la réception des Spurs de Victor Wembanyama pour un nouveau derby.