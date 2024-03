La famille McCombs toujours aussi proche des Spurs

Décédé le 19 février 2023 à 95 ans, « Red » McCombs a profondément marqué l’histoire des Spurs, en investissant dans la franchise. Le déménagement à San Antonio en 1973 ? C’est lui. Le nom de la franchise ? Ce serait également lui car il est né dans la ville de Spur, dans le Texas.

Fidèle supporter, Red McCombs a vendu l’équipe en 1993, pour 75 millions de dollars. Aujourd’hui, d’après les chiffres de Forbes, sa valeur est estimée à quelque 3.3 milliards de dollars…

Perpétuer un héritage

Trente ans après, sa famille (32 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants) revient parmi les propriétaires de la franchise, ont annoncé les Spurs, dans un rôle de « partenaire stratégique ».

« Red, Charline et toute la famille McCombs représentent beaucoup pour les Spurs et San Antonio », déclare le propriétaire Peter J. Holt. « Le fait de voir la famille McCombs boucler la boucle et de l’accueillir officiellement dans notre groupe d’investisseurs est exceptionnel. Red était un visionnaire dont le travail audacieux a façonné San Antonio et l’a fait connaître dans le monde entier. La famille McCombs perpétue son héritage et, avec l’ensemble de nos investisseurs, nous sommes déterminés à voir les Spurs et cette grande ville prospérer. »