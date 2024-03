Mike Conley surprend son coach par sa fraîcheur

C’est peut-être le titulaire des Wolves le moins médiatisé, et pourtant Mike Conley a complètement changé le visage de la franchise depuis son arrivée.

Son expérience, son altruisme et ses qualités défensives contrastent avec son prédécesseur D’Angelo Russell. Justement, la nuit dernière, les deux se croisaient, et Mike Conley a rappelé combien il était précieux.

À 36 ans passés, il joue encore plus de 30 minutes par match, et il vole deux ballons, signe un contre, et distribue 8 passes… On retiendra son interception sur Cam Reddish au milieu du 4e quart-temps, puis ce 3-points à l’entame du « money time » pour donner 12 points d’avance. Il venait de revenir en jeu après avoir passé 90 secondes sur le banc. Un repos réclamé par son coach, très attentif à la santé de son vétéran. Surtout en « back-to-back ».

Meilleur les deuxièmes soirs de « back-to-back » !

« Mike est agacé quand je lui demande comment il se sent », raconte Chris Finch. « Il me dit qu’il se sent très bien. Il m’a dit l’autre jour qu’il trouvait généralement qu’il jouait mieux le deuxième soir d’un ‘back-to-back’. C’est ce qu’il a fait à Phoenix et c’est ce qu’il a encore fait jeudi. Maintenant, je dois le croire. Je lui fais confiance. »

L’ancien meneur des Grizzlies et du Jazz s’en amuse, et il sait que son interception sur Cam Reddish a été décisive pour la suite de la rencontre.

« J’ai pris un petit peu de plaisir avec celle-ci… Mais j’ai fait ça toute ma carrière » rappelle-t-il. « C’est le genre de geste que je suis habitué à faire : revenir en défense et harceler des gars avec mes mains et ma vitesse. J’en suis encore capable ! »

À 36 ans, sa vitesse reste la même ? « Mon âge n’a pas d’importance… Je me déplace encore bien, et j’en suis ravi. »

Résultat : peut-être que Chris Finch va arrêter de prendre des nouvelles de sa santé et de le protéger. « Il prend soin de son physique. On veille sur lui comme il faut. Mais il veut jouer et je pense que ce soir, c’était sans doute le temps de jeu le plus élevé qu’on avait imaginé pour lui. Mais on ne se prend pas trop la tête avec ça ».