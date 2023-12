Julian Strawther, le booster des Nuggets

Lorsqu’il a commencé son festival, les Nuggets étaient en mauvaise posture sur le parquet des Hawks. Menés de 10 points en fin de premier quart-temps, les champions en titre ont décidé de s’en remettre à leur rookie, Julian Strawther.

Un premier panier à 3-points en « catch-and-shoot » en sortie d’écran, puis un second en transition, avant de prendre feu dans le second quart-temps : 13 points, avec trois nouveaux paniers primés, et deux finitions près du cercle. Soit une séquence à sept tirs consécutifs convertis !

Un rookie pas comme les autres

« Il a des mouvements, un QI basket… Parfois, il ne ressemble pas à un rookie. Il ressemble à un gars qui je dirais… a déjà joué sérieusement », formule Nikola Jokic, dont le rookie a permis à Denver de virer d’une courte tête sur le parquet des Hawks. Et de compenser la sale soirée aux tirs de Kentavious Caldwell-Pope et surtout de Michael Porter Jr. (2/17 à eux deux…).

Le 29e choix de la dernière Draft ajoutera un ultime panier primé en seconde période, pour boucler une sortie à 22 points (8/16 aux tirs dont 6/11 de loin), soit la meilleure sortie offensive de sa jeune carrière.

Après la rencontre, le joueur de 21 ans dit avoir apprécié voir Mike Malone dessiner des systèmes pour lui : « Cela témoigne de la confiance que nous avons les uns envers les autres, pas seulement parmi les joueurs, mais également entre les coachs et les joueurs. »

Après avoir montré de belles promesses offensives en présaison, le rookie ne s’était pour le moment pas beaucoup signalé, hormis une sortie à 21 points dans une large victoire face aux Pelicans. Il est bien présent dans la rotation de Mike Malone, mais son adresse fluctuante (39% dont 35% à 3-points) ne lui a pas permis de tourner à beaucoup plus que 5 points de moyenne jusqu’ici.

Le défenseur du match

Cette nuit, en plus de briller en attaque, il s’est montré en défense. « Tout le monde va voir qu’il a fini avec 22 points et 6/11 à 3-points mais son activité, le fait qu’il ne se soit pas laissé enfoncer, en étant bien placé, qu’il provoque des ballons perdus pour nous permettre de courir, c’est très encourageant », juge son coach Mike Malone, selon qui ses Nuggets, et leur banc, ont « besoin de Julian ».

Ce dernier a en effet dévié quantité de ballons quand les Hawks cherchaient à trouver un joueur au poste. Décoré symboliquement de la chaîne de « meilleur défenseur du match », il a ainsi terminé avec cinq ballons volés, soit autant que… le cumul d’interceptions sur toute sa saison.

Lorsqu’on lui demande ce qui le marque le plus, entre les points inscrits et les interceptions, l’intéressé rétorque, sans hésiter : « Clairement les interceptions ! C’est énorme pour moi, d’être focalisé sur ce côté du terrain. Je crois que mon jeu d’attaque vient tout seul, donc ouais, cinq interceptions, c’est énorme. La chaîne de défenseur du match, c’est top pour moi. Je devrais la porter ! »

Il ajoute, après avoir enfilé la chaîne : « Coach Malone est très porté sur la défense, donc il est constamment derrière moi, mes vétérans sont tops pour m’orienter dans la bonne direction. Pouvoir bénéficier de l’enseignement de ces gars-là me met dans les bonnes conditions, ce qui me permet d’avoir une soirée comme celle-ci. »

Julian Strawther Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 20 12 37.4 31.1 70.0 0.1 1.1 1.2 1.0 1.7 0.3 0.2 0.3 4.7 Total 20 12 37.4 31.1 70.0 0.1 1.1 1.2 1.0 1.7 0.3 0.2 0.3 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.