Bennedict Mathurin évite une gueule de bois aux Pacers

Les longues séries en NBA sont toujours sources de suspense. Si une équipe gagne beaucoup, tout le monde se demande alors qui va faire tomber la fusée. Et si une formation est dans les limbes, chacun s’interroge sur celle qui n’arrivera pas à battre le mauvais élève. Les Pacers le savaient, en se déplaçant à Detroit, avec des Pistons sur 19 revers de suite avant cette rencontre.

Les joueurs d’Indiana, qui ont infligé leur 20e revers d’affilée à la franchise du Michigan, auraient pu se faire piéger. Car les hommes de Rick Carlisle revenaient de Las Vegas, après avoir perdu la finale du Tournoi NBA contre les Lakers. Ça sentait le match compliqué…

« C’est un des matches les plus difficiles possibles », constate le coach des Pacers pour l’Indy Star. « On sort d’une semaine avec beaucoup d’émotion, avec un match samedi soir, un voyage et tout le reste. Nos joueurs ont fait le travail pour rester soudés et garder leur calme. »

Bennedict Mathurin en sauveur

Les paillettes et la réussite du Tournoi sont désormais derrière les Pacers, qui doivent revenir à leur pain quotidien : la saison régulière. Pour éviter une gueule de bois, Tyrese Haliburton et ses coéquipiers ont tenu une réunion lundi après-midi.

« Personne d’autre n’a eu à faire ce que nous avons fait. Personne n’a eu un match à préparer aussi vite, dès le lundi », rappelle le meneur de jeu, puisque les Lakers reprennent ce mardi soir après leur sacre. « On ne s’attendait pas à ce calendrier. On savait que ce match était un piège, qu’il fallait vraiment montrer notre professionnalisme. On parle de maturité dans ce groupe, on a montré cela. On était censé gagner ce match, on l’a fait. »

Et pour une fois, ce n’est pas totalement grâce à Tyrese Haliburton, qui a délivre 16 passes mais seulement marqué 14 points à 5/12 au shoot et perdu 7 ballons. L’homme du match, c’est Bennedict Mathurin, auteur de 30 points – son record de saison – à 10/17 au shoot, 8 passes et 7 rebonds.

« Il a signé un de ses meilleurs matches ici, à Indiana », remarque Rick Carlisle. « On sait qu’il peut marquer, qu’il peut générer des points. Sa vision, sa capacité à donner des ballons ont été énormes et cela montre le travail qu’il a accompli et sa réelle progression. »