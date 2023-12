Les Lakers vont accrocher une bannière après leur titre dans le Tournoi NBA

Deux jours après avoir été sacrée championne de l’In-Season Tournament, ce qui a valu à LeBron James et Anthony Davis d’être nommés dans le meilleur cinq du tournoi, la franchise californienne a annoncé qu’elle accrocherait une bannière au plafond de la Crypto.com Arena le 18 décembre, pour la réception des Knicks.

Une manière pour Los Angeles de célébrer ce titre acquis à Las Vegas, en finale face aux Pacers, exactement comme s’il s’agissait d’un « vrai » trophée Larry O’Brien.

À la différence que cette bannière se différenciera visuellement de celles accrochées pour célébrer les 17 titres des Lakers. De plus, si les « Purple & Gold » venaient à remporter d’autres Tournois dans le futur, il n’y aura pas de bannières supplémentaires, mais simplement un ajout de date directement sur celle déjà en place.

« On a créé l’histoire. Et chaque fois qu’on peut être du bon côté de l’histoire, on le prend. Les premiers vainqueurs du In-Season Tournament ? Les Los Angeles Lakers. On ne pourra jamais l’enlever » avait ainsi réagi LeBron James. « Les records seront battus mais une chose qui ne sera jamais battue, c’est d’être le premier à le faire. »