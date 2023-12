Le Thunder domine encore les Warriors en prolongation !

Pour leur quatrième et dernier face-à-face de la saison, le Thunder et les Warriors nous ont encore offert un scénario à couper le souffle ! Un 2+1 puis un tir primé de Stephen Curry avaient mis Golden State à +3 avec 18 secondes à jouer (118-115).

Dans la même situation il y a deux semaines à San Francisco, les Warriors n’avaient pas fait faute et Chet Holmgren (21 points) avait égalisé au buzzer. Cette nuit, Draymond Green a fait faute sur le rookie du Thunder à 10 mètres du panier mais ce dernier venait de commencer son geste de tir, synonyme de trois lancers-francs.

Pour la deuxième fois en deux matchs, Chet Holmgren a donc envoyé les deux équipes en prolongation (118-118). Comme à San Francisco, les hommes de Steve Kerr ne s’en remettront pas. Le duo Shai Gilgeous-Alexander – Chet Homlgren lance un 12-2 pour débuter la prolongation et offrir la victoire à Oklahoma City.

Les Warriors gâchent beaucoup trop…

C’est la troisième fois en une semaine que les Warriors gâchent une avance confortable à l’extérieur. Après avoir mené de 24 et de 22 points à Sacramento et chez les Clippers, la bande de Stephen Curry a compté 14 points d’avance en deuxième quart-temps face au Thunder grâce à l’adresse du trio Curry – Thompson – Wiggins (48-34).

Comme souvent, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a réveillé son équipe, avec 23 de ses 38 points dans les deuxième et troisième quart temps pour mener un 29-13 qui avait mis le Thunder à +7 avant le dernier quart-temps (89-82).

Un 17-6 des Warriors, mené par Jonathan Kuminga (24 points, 12 rebonds) et Dario Saric (11 points, 12 rebonds), pour débuter cette dernière période leur avait redonné le contrôle du match (99-95), mais 4 ballons perdus ont permis au Thunder et à Jalen Williams (28 points) de s’accrocher pour finalement l’emporter en prolongation.

Avec cette victoire, le Thunder grimpe à la deuxième place de la conférence Ouest alors que les Warriors restent onzièmes avec un bilan négatif (10v-12d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 29 ballons perdus pour Golden State. Les Warriors n’avaient jamais perdu autant de ballons depuis l’arrivée de Steve Kerr à la tête de la franchise en 2015. Le trio Draymond Green – Klay Thompson – Andrew Wiggins a perdu 14 de ses 29 ballons ! Le Thunder ne s’est pas fait prier pour en profiter, marquant 35 points sur ces erreurs adverses. Malgré ce déchet, les Warriors sont parvenus à rester dans le match grâce à leur 24 rebonds offensifs et 19/48 (39%) à 3-points.

– Gilgeous-Alexander – Williams – Holmgren, le monstre à trois têtes du Thunder. Le jeune trio d’Oklahoma City a de nouveau était excellent cette nuit. Ils avaient déjà fait mal aux Warriors lors du dernier match entre les deux équipes au Chase Center, et la défense de Golden State n’a rien pu faire pour les arrêter ce soir. Si « SGA » a mis le Thunder sur ses épaules pour les ramener dans le match, Williams et Holmgren ont tous deux été décisifs en fin de match. Williams a marqué 17 de ses 28 points après la pause, et Holmgren a marqué 11 de ses 21 points après le troisième quart temps.

– Chris Paul absent. Alors qu’il avait effectué son retour de blessure mercredi face à Portland, Chris Paul a de nouveau dû céder sa place cette nuit. Le vétéran est tombé malade la veille du match.

