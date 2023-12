DeMar DeRozan n’a laissé que de bons souvenirs à San Antonio

Les deux dernières saisons (l’actuelle et la précédente) à Chicago sont difficiles pour DeMar DeRozan. Néanmoins, à chaque fois, il peut s’offrir une parenthèse heureuse dans le courant de la saison régulière : à San Antonio.

Pourquoi ? Parce qu’on l’adore là-bas. L’ancien des Raptors a joué trois saisons dans le Texas, entre 2018 et 2021, et n’a laissé que de bons souvenirs aux différents acteurs. Dès qu’il revient, comme ce vendredi soir, les compliments pleuvent.

« Avec le Covid, on ne pouvait pas sortir dîner, donc on restait à l’hôtel et on passait du temps ensemble », se souvient Tre Jones pour l’Express News. « Je me souviens de tous les savoirs qu’il a partagés avec nous. Il parlait aux jeunes et racontait ce qu’il avait vécu. C’est ce qui m’a plus impressionné : combien il partageait avec les jeunes. »

Un pionnier sur la question de la santé mentale

Gregg Popovich confirme les qualités humaines de son ancien meilleur marqueur. « C’était un excellent coéquipier. On pouvait toujours s’appuyer sur lui. Il était toujours de bonne humeur, toujours avec le sourire. C’était agréable d’être en sa compagnie », déclare le coach des Spurs.

Pourtant, touché par la dépression et la solitude, DeMar DeRozan doit lutter avec une santé mentale fragile. Avec Kevin Love, il a été un des joueurs les plus importants pour mettre ce sujet autrefois tabou sur la table.

« Il a été l’un des pionniers de la ligue en matière de santé mentale. C’est une personne que l’on peut admirer à bien des égards, mais sur ce plan-là, il est vraiment important », souligne Tre Jones. « J’ai beaucoup de respect pour DeMar, pour la façon dont il se comporte sur le terrain et en dehors », poursuit Doug McDermott. « C’est un vrai professionnel. Il lui a fallu beaucoup de courage pour parler de sa santé mentale comme il l’a fait et cela ajoute au respect qu’on a tous pour lui. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 20 36 45.3 37.3 81.8 0.9 2.6 3.5 4.8 2.1 0.9 1.3 0.8 21.9 Total 1050 34 46.8 29.4 84.0 0.7 3.7 4.4 4.0 2.3 1.0 2.1 0.3 21.0

