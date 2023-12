Pour Rasheed Wallace, les Pistons 2004 sont responsables des dérapages de Draymond Green

De retour depuis trois matchs de sa suspension de cinq rencontres, engendrée par son étranglement sur Rudy Gobert (geste qu’il ne regrette pas…), Draymond Green a de nouveau démontré qu’il était capable d’exploser à tout moment avec un coup de sang dont lui seul a le secret.

Gamin du Michigan, la terre des fameux « Bad Boys », l’intérieur des Warriors aurait puisé son caractère et sa manière d’être auprès d’une autre équipe des Pistons de la grande époque. Celle sacrée championne NBA en 2004.

Meilleur ami du fils de Joe Dumars

C’est en tout cas l’avis de Rasheed Wallace, un spécialiste des fautes techniques et parmi les joueurs les plus caractériels de cet effectif, composé notamment de Chauncey Billups, Richard Hamilton, Ben Wallace, Tayshaun Prince, Corliss Williamson ou encore Darvin Ham.

« C’est de notre faute » juge-t-il ainsi, dans le podcast de Gilbert Arenas. « Il a grandi dans le vestiaire [des Pistons de 2004]. L’un de ses meilleurs amis était le fils de notre GM [Joe Dumars, ndlr], donc il était autour de nous. À l’entraînement, dans le vestiaire, avant les matchs, après les matchs… Il a entendu notre langage. Tout le monde sait que le langage est différent quand les caméras ne sont pas là. Il a entendu tout ça et c’est pour ça qu’il fait ses conneries d’intimidation maintenant. Il a attrapé ça dans notre vestiaire. »

Chauncey Billups partage l’avis du « Sheed »

Une déclaration qui n’est pas sans rappeler celle de Chauncey Billups, nommé MVP des Finals 2004 avec Detroit, concernant l’éducation « made in Pistons » reçue par le quadruple champion NBA.

« Où est-ce que tu penses que Draymond a pris sa grande gueule ? » demandait l’actuel coach des Blazers, au printemps 2018. « Draymond était quasiment notre ramasseur de balles. Il était tout le temps à proximité de l’équipe, car Jordan Dumars et lui étaient meilleurs amis. On a éduqué Draymond. C’est mon fils, on l’a élevé. »

Pour la petite anecdote, Draymond Green totalise 19 expulsions au cours de sa carrière et un seul joueur se trouve devant lui. Son nom ? Rasheed Wallace, avec 29…

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 12 25 48.3 47.2 83.3 1.3 4.3 5.5 5.3 2.8 0.5 2.1 0.7 10.1 Total 770 29 44.9 31.7 71.4 1.1 5.9 6.9 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.