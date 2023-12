À Las Vegas, les scouts NBA pourront observer Cooper Flagg et les meilleurs lycéens

C’est un système quelque peu hypocrite, mais la NBA interdit aux scouts d’observer des matches entre les meilleurs lycées et les différentes académies. « Hypocrite » car rien ne les empêche de se rendre en Europe et d’observer des jeunes du même âge… Quoi qu’il en soit, la ligue a exceptionnellement décidé de faire une entorse au règlement en raison du Final Four de son « In-Season Tournament« .

Les demi-finales et la finale du Tournoi NBA se déroulent à Las Vegas, et les 8 et 9 décembre ont lieu au même endroit cinq rencontres du Nike EYBL Scholastic Showcase Games. L’opposition entre la Montverde Academy et la Link Academy sera d’ailleurs diffusée sur ESPN.

L’occasion pour les scouts NBA, présents sur place, de voir à l’œuvre Cooper Flagg, considéré comme le potentiel numéro 1 de la Draft 2025, ainsi que Tre Johnson, promis au Top 5 de cette même Draft.

Mise en place par David Stern au milieu des années 80, la réglementation sur le scouting a depuis été assoupli, notamment parce que des lycéens zappent la NCAA pour aller à l’étranger ou en G-League, ou parce que certains « prospects » disputent très peu de matches en NCAA. Conséquence : il devient important de les voir à l’oeuvre dès le lycée pour se faire une meilleure idée de leur potentiel.