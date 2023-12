Il va fêter ses 39 ans dans quelques jours, mais LeBron James ne semble toujours pas prêt à ralentir. Surtout dès qu’il sent un enjeu, à l’image de ce quart de finale du Tournoi NBA face à Phoenix.

Car le « King » a encore sorti une masterclass, avec 31 points à 12/25 au tir dont 2/4 de loin, plus 11 passes décisives, 8 rebonds, 5 interceptions et un +/- de +12, le seul titulaire de Los Angeles dans le positif. Une ligne de stats jamais vue à Los Angeles depuis Magic Johnson !

Mais LeBron James a surtout inscrit 15 de ses 31 points dans le quatrième quart-temps, prenant le contrôle de la partie pour marquer ou faire la passe sur les 19 premiers points de son équipe dans l’ultime quart-temps…

Les Suns souffrent face à la puissance du « King »

« Sans manquer de respect à qui que ce soit, il est le meilleur quarterback de la ligue » sourit Darvin Ham.

C’est aussi la troisième victoire en trois matchs face aux Suns cette saison, LeBron James ayant bien compris qu’il pouvait utiliser sa puissance face à une équipe de l’Arizona qui manque de répondant dans le domaine.

Le quadruple MVP a ainsi pu enfoncer ses défenseurs, et n’a pas été gêné pour attaquer Jusuf Nurkic, pas le plus grand intimidateur de la ligue. Et quand la défense se concentrait sur lui, il pouvait glisser le ballon à Anthony Davis, ou à des coéquipiers qui passaient ligne de fond. De quoi donc valider la place des Lakers à Las Vegas.

Est-il particulièrement motivé à l’idée de rajouter la NBA Cup à son CV, déjà très fourni ?

« C’est ce que c’est. C’est la première et nous avons l’opportunité de nous battre pour quelque chose, alors pourquoi pas. Les plus grands compétiteurs de la planète se battent. Alors battons-nous ».