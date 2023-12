Le Tournoi NBA endeuillé par la mort d’un spectateur

« Nous n’étions pas du tout au courant… » Concentrés sur leur rencontre face aux Pelicans, dans le cadre du tournoi NBA, Keegan Murray et les Kings n’ont appris la triste nouvelle qu’après-coup. La franchise californienne a annoncé qu’un spectateur avait été victime d’une urgence médicale, au cours du premier quart-temps, et était décédé pendant le match.

L’équivalent du SAMU est intervenu immédiatement et a tenté de le ranimer. « Tragiquement, ces efforts ont été vains et le spectateur est décédé. L’organisation présente ses plus sincères condoléances à la famille et à ses proches », a présenté la franchise dans un communiqué.

Les secours de Sacramento ont déclaré que la victime était un homme d’une trentaine d’années. Il ne réagissait pas à l’arrivée des secours. Au bout de 20 minutes, son décès a été constaté. « Collectivement, nous présentons nos condoléances au défunt. Nous espérons que la famille est prise en charge », a déclaré Keegan Murray.