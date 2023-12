Dirk Nowitzki avait également des doutes sur Luka Doncic

Cinq ans après, la Draft 2018 commence à se dévoiler de manière plus précise. Luka Doncic s’est imposé comme le meilleur joueur de cette cuvée, mais il y a des gros talents derrière lui comme Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et Mikal Bridges. Sans oublier Jaren Jackson Jr, Deandre Ayton ou encore Jalen Brunson.

Drafté en 3e position par les Hawks, puis échangé à Dallas contre Trae Young, le Slovène apparaît aujourd’hui comme une évidence pour tout le monde. Sauf qu’à l’époque, il y avait des sceptiques et même chez les Mavericks.

« Ma fin de carrière ne fut pas très jolie. On était en difficulté et on parlait de tanking. On avait besoin d’une étincelle pour changer les choses. Je pensais pas que ce serait ce gamin », se souvient Dirk Nowitzki, en parlant de Luka Doncic, pour l’émission « All the Smoke ».

Sera-t-il assez rapide et athlétique ?

Mais pourquoi, alors qu’il venait de tout rafler en Europe avec le Real Madrid ?

« Quand il est arrivé la première fois, il avait l’air d’un grand garçon, mais je me suis dit : ‘Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Est-il assez rapide ? Est-il assez athlétique pour passer devant les gars comme il le fait en Europe ? Il y avait donc beaucoup de doutes, de la part de tous les membres de l’équipe », affirme le MVP 2007.

Une réponse honnête de Dirk Nowitzki, qui confirme certains doutes de l’époque. Car si les Suns ont choisi Deandre Ayton en première position, Vlade Divac et les Kings avaient, en deuxième position, misé sur Marvin Bagley III…

« Oui. C’était ma décision », rappelait l’ancien pivot en 2020, au moment de son départ de la franchise californienne. « Je pense toujours que Marvin a un énorme potentiel, mais il me fallait plus de temps pour le prouver. Je suis certain que Marvin va prouver à tout le monde qu’ils ont tort. Mais dans cette ligue, il faut être productif rapidement. Les gens n’ont pas de patience, mais je le comprends. »

Néanmoins, Dirk Nowitzki avoue que les doutes se sont vite envolés dans le Texas.

« Vous savez, on se retrouve un mois avant le début du training camp, et on joue tous les jours, on s’entraîne ensemble. Et les gars le testent, font des fautes ici et là dans les matchs. On pouvait alors voir que ce gamin avait un truc spécial. Il a ce style, il sait jouer, il sort des passes dignes des mixtapes And1, il montre son talent. Et on se dit qu’il va devenir un très bon joueur, mais je ne pensais pas qu’il atteindrait ce niveau de jeu. »