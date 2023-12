Les Knicks se prennent aussi au jeu du Tournoi NBA

Parmi les équipes qualifiées pour les quarts de finale du tout premier « In-Season Tournament », les Knicks auront fort à faire pour rallier la finale puisqu’ils vont devoir se coltiner les Bucks, à Milwaukee, avant potentiellement de croiser le fer contre les Pacers et leur attaque supersonique, qui a fait craquer les Celtics cette nuit.

Malgré tout, l’espoir est largement permis pour le club de New York, actuellement dans une très bonne dynamique après avoir gagné 7 de ses 9 derniers matchs, grâce au volume de jeu de Jalen Brunson et surtout Julius Randle, tout juste élu joueur de la semaine dans la conférence Est, et aussi à une défense de fer, la 3e de la ligue.

Alors forcément, la confiance règne en ce moment chez les Knicks, qui ne se mettent pas la pression et apprécient ce statut d’outsider, puisqu’ils se sont pour rappel qualifiés en tant que « wild card ».

« C’est un accomplissement qu’on pourrait ajouter à notre CV, en tant qu’équipe. Si vous avez une chance de gagner quelque chose, vous essayez de le gagner », résume ainsi Jalen Brunson. « On essaie de toute façon de gagner tous nos matchs, à chaque fois. Il s’agira simplement d’un match en plus sur notre calendrier, même s’il y a un enjeu spécial. Nous serons prêts. »

Jalen Brunson rejoint Damian Lillard

Un enjeu financier en l’occurrence, puisque chaque joueur de l’équipe qui remportera cette première NBA Cup se verra récompensé d’un bonus de 500 000 dollars supplémentaires sur son salaire.

Et sur ce point, Jalen Brunson, comme son futur adversaire, pense avant tout aux joueurs de son équipe dont les salaires sont les moins élevés. Il y a quelques semaines, Damian Lillard avait expliqué qu’il espérait surtout gagner ce tournoi pour permettre à ses coéquipiers les plus « précaires » de toucher cet argent. Il est clair qu’avec son contrat à 104 millions de dollars signé en 2022, le meneur de New York ne sera pas à plaindre, même si les Knicks ne gagnent pas ce tournoi. Tout comme Julius Randle (25.6 millions cette saison) ou RJ Barrett (23.8 millions)…

« Si nous, les joueurs qui jouons beaucoup et gagnons beaucoup d’argent, ne prenons pas ce match au sérieux, ce serait un manque de respect envers nos coéquipiers », assure l’ancien de Villanova. « Nous ne pouvons pas nous contenter d’aller sur le terrain et de nous dire : ‘Nous gagnons de toute façon tant d’argent, point barre’. Non, nous allons sur le terrain et nous jouons pour nos coéquipiers, les gars qui travaillent dur chaque jour, qui n’obtiennent peut-être pas le temps de jeu qu’ils souhaiteraient, mais qui ont malgré tout la bonne éthique de travail, le bon état d’esprit. Tout le monde est important, c’est un collectif, donc il faut tout prendre au sérieux. »

Un collectif qui, pour espérer gagner ce joli bonus, devra malgré tout compter avant tout sur un gros niveau de jeu de Jalen Brunson, qui sera sans surprise surveillé de très près par les Bucks.

« On doit contrôler la balle et son porteur, donc Jalen Brunson », conclut en effet Damian Lillard. « Il joue avec une confiance énorme en ce moment, il est leur moteur. Donc on devra être vigilant, on ne pourra pas laisser tout le monde jouer son meilleur match. C’était le cas la dernière fois que nous les avons joués. »