Jamal Murray déçu par le visage des Nuggets en milieu hostile

Jamal Murray n’a pas pu pleinement savourer la victoire des Nuggets face aux Rockets mercredi soir pour son retour au jeu après plus de trois semaines d’absence. Complètement remis de sa blessure aux ischio-jambiers, le meneur de Denver s’est cette fois tordu la cheville droite au bout de seulement deux minutes de jeu !

À la lutte avec Jalen Green à l’intérieur, il s’est fait une belle torsion et une belle frayeur avant de finalement revenir en jeu, pour compiler 16 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 22 minutes.

Après la rencontre, Jamal Murray a confié être préoccupé par ce nouveau coup du sort.

« C’est frustrant. C’est juste frustrant. Je suis heureux qu’on ait gagné. C’est une belle victoire d’équipe. Tout le monde a bien joué. On se prépare simplement pour la suite », a-t-il déclaré. « Je ne serais pas revenu si je ne m’étais pas senti à l’aise. Les ischio-jambiers, ça va. J’ai suffisamment travaillé pour le remettre en état. Maintenant, c’est un autre truc. Je vais devoir travailler dessus, en espérant que je puisse être prêt pour la suite ».

Deux gros tests à venir à l’extérieur en « back-to-back »

Le meneur s’est voulu rassurant en affirmant à plusieurs reprises qu’il se sentait bien : « Je ne pense pas que cela ait de l’importance pour l’instant. Pour être honnête avec vous, je suis content d’avoir gagné. Je vais bien. C’est un petit contretemps, mais on sera bientôt de retour ».

Le point positif de son retour, c’est que le collectif a tourné à plein régime avec 8 joueurs qui ont terminé la rencontre avec 7 points et plus au compteur, dont un Michael Porter Jr. en facteur X avec ses 30 points à 7/12 de loin. Mais Jamal Murray se projette déjà sur la suite avec deux déplacements à venir aux allures de tests ce week-end, à Phoenix puis Sacramento, en « back-to-back ».

« On joue de manière altruiste, surtout à la maison. Il faut qu’on arrive à transposer ça à l’extérieur, partager le ballon, avoir confiance les uns envers les autres », a-t-il poursuivi. « On joue de façon plus libre, et le jeu est plus libre aussi. Notre défi, c’est de faire pareil à l’extérieur, dans un environnement hostile, et de ne pas perdre confiance. Les équipes vont faire des séries dans le match, mais ça arrive aussi à la maison. C’est la même chose, il faut juste qu’on qu’on soit plus concentrés et qu’on fasse notre boulot quand l’environnement est contre nous ».

À voir si les Nuggets pourront compter sur un Jamal Murray à 100% pour ce « road trip » qui se poursuivra ensuite sur le parquet des Clippers mercredi soir.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 8 30 41.4 42.5 87.5 0.4 2.6 3.0 7.3 1.9 0.3 2.0 0.6 16.3 Total 418 31 44.7 37.4 87.0 0.8 2.9 3.7 4.3 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.