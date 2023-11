Ime Udoka très en colère contre ses Rockets

Sept matches, sept défaites. C’est le bilan des Rockets en déplacement, et la nuit dernière, les coéquipiers de Jalen Green ont carrément livré l’un de leurs plus mauvais matches, notamment en raison d’une entame catastrophique ! Certes, c’était à Denver où les Nuggets sont invaincus cette saison (9v-0d), de surcroit en back-to-back, mais Ime Udoka ne veut pas entendre parler de ça !

« Clairement, ça n’a rien à voir avec le back-to-back » assure le coach de Houston. « Il est évident que nous avons signé notre pire premier quart-temps de la saison. Cela n’a rien à voir avec le back-to-back. Quand on est privé d’un titulaire (Fred VanVleet) et d’un remplaçant important (Jae’Sean Tate), il faut être plus concentré ! »

Pas d’agressivité, pas de rotation, de la passivité…

Incapable de freiner la créativité de Nikola Jokic, les Rockets encaissent 41 points en premier quart-temps, et 76 à la pause ! Ce sont les deux pires totaux de la saison. Preuve que la défense était catastrophique, les Nuggets n’ont perdu que quatre ballons !

« Nous avons réussi quelques « stops » dans le troisième et le quatrième match. Mais nous nous sommes réveillés assez tard. Si nous avions mieux commencé, l’histoire aurait été différente » assure Jalen Green. Mais son coach ne décolère pas, et il énumère les faillites de ses joueurs.

« Leurs gars étaient largement démarqués, et on n’a pas défendu sur ses joueurs, et raté des rotations sur les côtés fort et faible » poursuit Ime Udoka. « Jokic a été capable de dévier des rebonds offensifs pour lui-même… On a vu trois joueurs le regarder alors qu’Alperen était en situation d’un-contre-un. Pour moi, c’est un point essentiel. »

« Jokic a fait ce qu’il voulait »