Zach LaVine : « Assez discuté, il faut désormais des résultats ! »

Chicago est bel et bien lancé dans une nouvelle saison galère. Le dernier épisode en date a eu lieu mardi soir lorsque Zach LaVine a dû quitter ses coéquipiers prématurément dans la déculottée reçue face à Boston. L’arrière All-Star des Bulls souffrait trop du pied droit pour pouvoir continuer, et il a donc rejoint les vestiaires dès le milieu du troisième quart-temps, avec seulement deux points au compteur, à 1/9 au tir.

« C’est douloureux », a-t-il témoigné. « Je l’ai senti un peu au début et ça a empiré progressivement. Donc ça n’avait plus de sens de continuer et de risquer quelque chose ».

Zach LaVine n’a toutefois pas été déclaré forfait pour le match de ce soir face aux Bucks, puisque son statut est pour l’instant « questionable », soit « douteux » en français. Il pourrait donc tenir sa place en gérant la douleur, et en leader, il aimerait que les bonnes paroles des uns et des autres se transforment en actes.

Alex Caruso réclame des efforts

« Assez discuté, il faut désormais des résultats », a-t-il lancé. « Il faut y aller et jouer. La saison est encore longue. On ne joue pas en regardant le tableau de marque. Évidemment, on regarde plutôt le classement. Mais on veut essayer de gagner chaque match. C’est ce qu’on va essayer de faire ».

Pour Alex Caruso, la solution tient en deux mots. « Collectivement, il y a deux choses qui sont obligatoires en NBA si vous voulez gagner des matchs : l’effort et l’exécution. S’il manque un des deux, vous ne vous donnez pas une chance de gagner. C’est quelque chose de frustrant et on ne peut que s’y remettre et passer à l’action » lance le partenaire de Zach LaVine. « C’est de votre responsabilité – que vous portiez le maillots des Bulls, des Celtics, ou de n’importe quelle autre équipe. Il y a une fierté à jouer en NBA, et il faut le montrer ! »

Chicago en est à cinq revers de suite avant la réception de Milwaukee.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 18 35 44.3 33.6 86.6 0.3 4.6 4.9 3.4 2.1 0.9 2.0 0.2 21.0 Total 572 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.