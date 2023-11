Un vrai problème de communication chez les Grizzlies

« C’est embarrassant putain ! » Le coup de gueule de Marcus Smart, cherchant à secouer ses partenaires de jeu en cours de partie, a beaucoup circulé sur la toile. Une prise de parole qui n’a pas empêché les Grizzlies de s’incliner lourdement sur leur parquet face aux Wolves (97-119), mais bienvenue quand même.

Empêtrés dans un début de saison chaotique (3 victoires avec 16 rencontres), avec une série en cours de trois défaites de rang avec au moins 20 points de retard, les joueurs de Memphis ont des soucis de communication.

« Je le dis depuis le début, mais je ne sais pas quand cela va résonner. Si on ne parle pas en défense, il n’y a aucune chance qu’on gagne ces matches », livrait fatalement Derrick Rose. Le constat du vétéran de l’équipe rejoint celui de leur coach, Taylor Jenkins, qui réclame une meilleure communication entre ses joueurs.

« On en parle tout le temps, ce n’est pas la responsabilité d’un seul gars d’être le point central en défense. Il faut que les cinq gars soient sur la même longueur d’onde, on le pratique à l’entraînement », note l’entraîneur en prenant l’exemple d’une situation d’isolation avec trois défenseurs côté opposé qui doivent être prêts à assurer les rotations. « Est-ce qu’ils communiquent avec le joueur sur le ballon ? Lorsqu’on effectue nos rotations ? Qui sont les shooteurs, les non-shooteurs… »

L’affaire de tous

Et cet enjeu ne concerne évidemment pas que les joueurs présents sur terrain. « C’est l’affaire des arrières, des intérieurs, du banc, des entraîneurs. Mais il n’y a que cinq joueurs sur le terrain, alors on doit prendre nos responsabilités et le faire des deux côtés du terrain. La communication est la première étape pour former une bonne équipe », réclame aussi le meilleur marqueur de l’équipe, Desmond Bane.

Ce dernier est l’un des derniers cadres présents au sein d’une formation privée de Ja Morant, Marcus Smart, Steven Adams, Brandon Clarke, Luke Kennard ou encore Xavier Tillman. Soit trois titulaires, et les 6e et 7e hommes de l’équipe. Autant d’absences qui pèsent dans la fluidité des Grizzlies.

Encore en poste, le défenseur de l’année en titre, Jaren Jackson Jr., rappelle que ses coéquipiers et lui doivent être davantage « sur la même longueur d’onde car tout est beaucoup plus critique quand il manque des joueurs. On ne peut pas faire les petites erreurs qu’on pourrait éviter. […] Quand on n’est pas au complet, on doit être plus précis, et les petites choses vont compter un peu plus. »

Son équipe reçoit le Jazz la nuit prochaine, avant d’enchaîner un mini « road trip » délicat (Dallas, Phoenix et Detroit).