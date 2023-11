Grosse déprime chez les Clippers

C’est peu de dire que rien ne se passe comme prévu pour les Clippers depuis l’arrivée de James Harden. Actuellement 11e à l’Ouest avec 7 victoires en 16 matches, les joueurs de Tyronn Lue ont touché le fond cette nuit avec une défaite à domicile face à l’équipe B des Nuggets, privés de Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon.

Pour le coach des Clippers, « les joueurs sont frustrés offensivement, mais ils devraient l’être aussi défensivement ». « C’est dans ce secteur qu’il faudrait être énervé. C’est sur le plan défensif, mais j’en prends l’entière responsabilité, comme je l’ai dit, et oui, nous n’allons tout simplement pas jouer ce style de basket ».

Un manque d’énergie

Peut-on parler style de basket tant l’attaque ne propose pas grand-chose ? Il n’y a aucune continuité, et chaque star joue sa partition, de manière presque scolaire.

De l’autre côté du terrain, l’équipe a montré ses limites dans le 4e quart-temps, en se montrant incapable de freiner Reggie Jackson, et de répondre à l’énergie d’un vieillissant DeAndre Jordan.

« C’est une défaite frustrante, mais cela fait partie de ces matches où des joueurs saisissent des opportunités. Ils jouent très bien et en l’absence de joueurs, ils se sont montrés à la hauteur », estime Paul George. « Mais il y a beaucoup de choses que nous aurions pu éviter. Je pense que nous avons manqué d’énergie. Il n’y en avait pas assez pour rivaliser ».

Le tempo, c’est en effet l’énorme souci de ces Clippers en mode « Fab Four ». Pour l’instant, Paul George, Kawhi Leonard, James Harden et Russell Westbrook n’arrivent absolument pas à jouer sur le même rythme.

James Harden hors rythme

Ce qui inquiète, c’est aussi la discrétion de James Harden. Pour le troisième match d’affilée, il prend moins de neuf tirs, et carrément aucun dans le dernier quart-temps. Il perd un ballon hyper important dans la dernière minute. C’est le fantôme du MVP 2018, incapable de se mettre en retrait sans apporter autre chose.

« C’est un problème d’habitudes. Il est tellement habitué dès le rebond, à créer de l’espace et à s’appuyer sur son dribble que c’est différent maintenant dans les situations de tirs », le défend Paul George. « Je pense que plus il fera de répétitions, plus il verra en match que ces tirs sont possibles, et plus il sera dans le rythme. Mais c’est un ajustement. »

Un de plus pour les Clippers qui bricolent depuis l’arrivée de James Harden, sans jamais trouver de continuité.