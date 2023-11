Joel Embiid adore jouer contre les Lakers

En novembre 2017, Joel Embiid avait réussi un de ses premiers grands matches, à Los Angeles, face aux Lakers, avec 46 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres. Depuis, il prend un malin plaisir à tourmenter le club californien.

Il affiche plus de 31 points de moyenne en carrière face aux Lakers. Pourquoi donc est-il si fort contre eux ?

« Je ne sais pas. J’ai commencé le basket tard et parce que j’avais vu Kobe Bryant », répond-il à Sixers Wire. « C’est mon équipe préférée donc dès que je joue contre eux, je veux gagner. Mais c’est ma motivation pour chaque match de toute façon. Je domine contre eux, mais ce n’est peut-être qu’une coïncidence, car tous les soirs, je veux dominer offensivement et défensivement. »

Dans cette très large victoire face à LeBron James et sa bande, le MVP 2023 a réalisé un triple-double avec 30 points à 9/15 au shoot, 11 rebonds et 11 passes. Son premier de la saison et le sixième de sa carrière.

« J’ai pris ce que la défense m’a donné », se justifie Joel Embiid. « Dès que j’étais au poste, ils faisaient prise à deux, donc j’ai fait le bon choix en jouant à deux avec Tyrese Maxey. J’ai pris ce qui était possible. »

Et ce sont encore les Lakers qui ont trinqué…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 15 35 49.4 29.4 88.1 3.2 8.1 11.3 6.3 3.1 1.0 3.7 1.9 32.1 Total 409 32 50.0 33.5 82.2 2.3 8.9 11.2 3.5 3.1 0.9 3.4 1.7 27.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.