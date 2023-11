Titulaire, Max Christie se montre chez les Lakers

Vu les blessures de Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Cam Reddish ou encore Rui Hachimura, les Lakers ont décidé de faire confiance à Max Christie pour intégrer leur cinq aux côtés de D’Angelo Russell, LeBron James, Taurean Prince et Anthony Davis.

Le jeune arrière est en train de donner raison à son coach, Darvin Ham, puisque dans la victoire de Los Angeles à Cleveland, il a signé le meilleur match de sa saison, et peut-être même de sa carrière : 12 points, 5 rebonds et 3 passes en 33 minutes (à 5/7 au shoot, dont 2/4 à 3-points).

Donovan Mitchell a vécu une soirée compliquée

De quoi séduire un certain LeBron James, l’un des hommes de la soirée, qui a apprécié son comportement en défense face à Donovan Mitchell (22 points, mais à seulement 4/18 au shoot).

« Déjà, je pense que quand vous avez la confiance de vos entraîneurs, ça aide. Donc le fait de savoir qu’il allait être appelé l’a rendu prêt et il a répondu présent. Il a été important », a ainsi jugé le quadruple MVP. « Donovan Mitchell représente l’un des matchups les plus difficiles de la ligue, rien qu’avec sa capacité à scorer à 3-points, à mi-distance ou dans la peinture. Il a fait du bon travail pour lui résister physiquement, pour lui faire prendre des tirs compliqués et pour ne pas commettre de faute sur lui. Il a aussi inscrit quelques tirs précieux et il a réussi quelques actions précieuses. Il a été important. »

Attendu comme l’une des surprises de la saison des Lakers, Max Christie s’est donc montré des deux côtés du terrain et l’autre héros de la soirée, Anthony Davis, n’a pas non plus tari d’éloges à son sujet. Lui aussi par rapport à son boulot en défense sur Donovan Mitchell.

« Il veut gagner, il se donne à fond et il va toujours relever le défi contre un scoreur d’élite », a détaillé l’intérieur de Los Angeles. « Il s’est assuré de connaître ses tendances et il a pris le défi en main, surtout en fin de match, quand tout le monde savait que [les Cavaliers] allaient se tourner vers lui. Il a réussi deux gros stops et vous ne pouvez rien lui demander de plus. Qu’il relève un tel défi dans sa deuxième année, ça en dit long sur lui. »

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 12 16 38.5 25.0 80.0 0.3 2.7 2.9 1.0 1.2 0.3 0.7 0.2 4.2 Total 53 13 40.5 37.2 85.7 0.2 1.9 2.1 0.6 0.9 0.3 0.4 0.2 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.