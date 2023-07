Max Christie, la nouvelle surprise des Lakers ?

Au début du mois, on écrivait que Max Christie avait un été pour dévoiler son potentiel et, deux semaines plus tard, on peut dire qu’il s’est plutôt bien débrouillé en Summer League.

En cinq matchs, répartis entre Sacramento et Las Vegas, le jeune arrière des Lakers a ainsi affiché 19.8 points, 5.8 rebonds, 3.8 passes et 1.6 contre de moyenne, à 49% au shoot (dont 55% à 3-points) et 97% aux lancers-francs.

De quoi enchanter un certain Darvin Ham, optimiste pour la saison 2023/24 de Max Christie.

« Nous sommes vraiment, vraiment excités par rapport à la deuxième année de Max », juge le coach de Los Angeles, à propos de son sophomore. « Je lui ai dit qu’il devait franchir un cap et montrer ses capacités en termes de leadership, et c’est ce qu’il a justement fait. »

Bientôt une place dans la rotation des Lakers ?

À en croire JD Dubois, il y a surtout un domaine dans lequel s’est distingué Max Christie, au sortir de son année rookie discrète (3.1 points, 1.8 rebond).

« Je pense d’abord à sa défense et sa polyvalence, car il est capable de défendre plusieurs postes », déclare l’habituel assistant de Darvin Ham, à la tête des Lakers en Summer League. « Il y a aussi sa capacité à attaquer les ‘closeouts’ ou ses efforts au rebond. Nous ne voulons pas lui fixer de plafond mais, avec lui, nous savons que nous devons continuer d’opter pour un développement progressif de chaque côté du terrain, puis laisser la saison dicter ce que nous ferons avec lui. »

Forcément, à Los Angeles, on ne peut donc qu’être particulièrement ravi du potentiel offensif et défensif d’un Max Christie très studieux et en progrès. Ce qui pourrait rapidement lui offrir des minutes dans la rotation californienne…

« Il a été incroyablement sérieux, notamment physiquement », livre Rob Pelinka, concernant le 35e choix de la Draft 2022. « Vous avez pu voir qu’il a pris environ 5 kilos de muscles et, maintenant, quand il réussit à passer l’épaule devant son défenseur, il fait mal [en attaque]. Défensivement, il traverse les écrans et il a une chance de devenir un défenseur d’élite. Il va être une menace au camp d’entraînement, pour obtenir des minutes dans la rotation. »

Ainsi, après le déjà très surprenant Austin Reaves, les Lakers semblent visiblement prêts à donner sa chance à un jeune joueur qui n’était initialement pas destiné à être responsabilisé si vite aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 Total 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.