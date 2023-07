Max Christie, un été pour dévoiler son potentiel

On avait quitté Max Christie en juillet l’an passé, quand le tout nouvel arrière des Lakers venait de ponctuer péniblement sa première Summer League (Sacramento et Las Vegas), franchement ratée (7.4 points à 27% aux tirs). Une saison régulière sous couveuse plus tard (41 matchs et 13 minutes en moyenne), le futur sophomore de la franchise « Purple & Gold » est de retour pour sa deuxième ligue d’été, et cette fois il l’a bien démarrée.

Sa performance cette nuit contre le Heat : 17 points (6/11 aux tirs), 6 rebonds et 4 passes, et surtout une impression visuelle autrement plus rassurante que celle de l’an passé. Avec une année de NBA dans les baskets (et donc de conseils des LeBron James et Anthony Davis, notamment), l’ancien de Michigan State est bien plus en confiance.

« C’est toujours intéressant d’observer un joueur dans sa deuxième ligue d’été, de voir comment il se comporte des deux côtés du terrain », notait ainsi JD DuBois, le coach des Lakers cet été. « Je continue à le défier, de lui dire de se donner toujours en défense et au rebond. En attaque, il franchit des paliers. »

Un attaquant plus racé

Parmi les « nouveautés » du jeu offensif de Max Christie : quelques séquences balle en main, lui qui opérait quasiment exclusivement comme un shooteur « off-ball » en NCAA. Cette nuit, on l’a ainsi par exemple observé à quelques occasions dans des schémas de main-à-main, le natif de l’Illinois n’hésitant ensuite pas à attaquer le cercle.

« Oui, c’est effectivement un point que je veux mettre en application cet été. Savoir débloquer des situations, pour moi-même et pour mes coéquipiers », confirme ainsi l’arrière de 20 ans. « Plus largement, il s’agit d’être à l’aise avec la balle dans les mains, d’être un pur deuxième arrière. J’ai le sentiment d’avoir été plutôt bon sur ce point aujourd’hui, d’avoir plutôt bien géré le tempo, et plutôt bien alterné dans mes décisions. »

À ses côtés à Los Angeles depuis le tout début, l’été dernier, Cole Swider, lui aussi sophomore à la rentrée, remarque en tout cas une différence évidente entre cette Summer League, et celle de l’été 2022.

« Je pense qu’il est également plus mature sur le plan physique. Et donc plus en contrôle de son basket » note l’ancien universitaire à Villanova et Syracuse. « Il lit le jeu plus vite. Il peut tirer à mi-distance, à 3-points et peut utiliser son dribble pour aller au cercle. J’aime aussi ses progrès en défense. Mais dans l’ensemble, selon moi, c’est surtout son état d’esprit qui a évolué. Il s’est posé, sa routine est enfin trouvée. Il bosse dur. C’est une vraie satisfaction d’avoir pu observer son évolution tout au long de cette année écoulée. »

Après un faux départ en 2022, Max Christie semble donc prêt à dévoiler enfin son potentiel. La Summer League devrait être une formalité… avant de faire son trou chez les grands à la rentrée ?

« Je suis en confiance. Maintenant, je commence mon ascension. », conclut-il en tout cas.