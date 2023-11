Le MVP de la nuit | Le bijou de Shai Gilgeous-Alexander

Soirée de rêve pour Shai Gilgeous-Alexander contre Chicago. Une de plus dans sa superbe saison. La star du Thunder a récolté les « MVP » du public du Paycom Center, en plus de devenir le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, derrière Kevin Durant et Russell Westbrook, deux MVP justement.

Il faut dire que, contre les Bulls, le Canadien a encore proposé du grand spectacle avec 40 points à 11/19 au shoot, 12 passes, 5 rebonds et 3 contres. Ses dribbles et sa maîtrise en un-contre-un ont fait souffrir Alex Caruso, pourtant un sacré client en défense.

Et face aux prises à deux, Shai Gilgeous-Alexander a parfaitement servi ses coéquipiers. Il n’a perdu que deux ballons en 37 minutes.

« C’est un processus et je trouve que je m’en sors de mieux en mieux », confie-t-il à ESPN. « Les meilleurs joueurs de l’histoire passent par là. Mark Daigneault est génial pour m’aider. Mes coéquipiers ont été très bons. Ils savaient que ça allait arriver et se sont préparés dans les positions où ils savaient que j’allais les servir après la prise à deux. »

La preuve avec cette passe pour un panier primé (plus la faute) d’Isaiah Joe à deux minutes de la fin. De plus, dans ce dernier acte, « SGA » n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs avec un quasi parfait 9/10. Il terminera la rencontre avec un superbe 17/18 dans cet exercice.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.6 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.7 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 13 34 53.5 36.0 92.8 0.7 5.5 6.2 5.9 2.2 2.5 2.4 0.8 29.6 Total 324 33 48.6 34.8 84.8 0.7 3.9 4.6 4.6 2.2 1.3 2.3 0.7 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.