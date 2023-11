Bousculé et frustré, Nikola Jokic a fini par craquer !

Les Nuggets sont tendus en ce moment, et en particulier Nikola Jokic. Agacé par l’arbitrage la veille face aux Cavaliers, on l’avait vu jouer des coudes face aux intérieurs adverses. Cette nuit, confirmation de cette nervosité avec une expulsion juste avant la mi-temps ! Histoire de rejoindre Mike Malone expulsé une dizaine de minutes plus tôt…

En fait, le MVP des dernières Finals en a ras le bol qu’on le bouscule sans que les arbitres ne disent quoi que ce soit, et cette nuit, il a craqué ! La colère de Nikola Jokic est monté au fil des minutes, et il avait déjà écopé d’une technique après cinq minutes de jeu face aux Pistons.

Ensuite, il n’a cessé de narguer les arbitres, dans une attitude digne de Luka Doncic. Et puis il y a eu cette attaque au poste bas, avec Marvin Bagley sur le dos.

Cela se frictionne, et finalement le balle part en touche, sans que les arbitres ne sifflent. Et là, Nikola Jokic s’emporte, et les arbitres lui sifflent sa deuxième faute technique, synonyme d’expulsion.

« Il n’a pas besoin de s’excuser » le défend Aaron Gordon. « Il y a faute sur lui et l’arbitre ne respecte pas les règles. Ils mettent leurs deux mains sur lui. Ils le poussent. C’est une faute. Quand quelqu’un est dos au panier, on ne peut mettre ses deux mains sur lui, et ils ont continué à le faire. C’est donc une faute, et je comprends sa frustration. »

Mike Malone préfère en rire

Une double expulsion sans effet puisque les Nuggets arrachent la victoire (107-103) grâce aux efforts de Reggie Jackson et de Kentavious Caldwell-Pope. Fier de ses joueurs, Mike Malone s’explique sur son expulsion, après s’être emporté contre une faute sifflée contre son rookie Julian Streatwther.

« On apprend à nos joueurs à être les premiers sur le ballon. À gagner les ballons qui traînent. Et dans cette action, Julian était le premier sur le ballon. Il a fait exactement ce qu’on lui demande » explique le coach de Denver. « Donc je le félicite pour avoir essayé de gagner cette balle perdue. Mais les arbitres sont les arbitres, et on passe à autre chose, et on est prêt à aller à Orlando. »

Interrogé aussi sur l’expulsion de Nikola Jokic, il ironise : « Je pense que Nikola s’inquiétait pour mon bien-être. C’est difficile de regarder un match à la télévision, et on se congratulait sur les bonnes actions, et je jurais en serbe sur les mauvaises. »