Santi Aldama et la balle perdue qui fait mal

Il reste 80 secondes à jouer. Les Celtics et les Grizzlies sont à égalité et la balle est dans les mains de Santi Aldama. Il pénètre puis tente une passe osée vers John Konchar, derrière sa tête, interceptée par Jaylen Brown. Dans la foulée, Boston marque.

C’est la première balle perdue de l’Espagnol dans le match, mais elle coûte cher. Surtout qu’il aura le dernier shoot, ouvert à 3-pts, pour la faire oublier, mais c’est manqué.

« J’ai vraiment essayé de trouver un joueur libre et je sais que Ziaire Williams était en train de couper », explique Santi Aldama pour le Commercial Appeal. « J’aurais sans doute dû m’arrêter, car j’ai sauté sur une jambe et j’étais en mauvaise position. Si j’avais été sur mes appuis, j’aurais probablement trouvé Ziaire pour un dunk. Je dois mieux lire la situation. »

Cet accroc ne doit pas faire oublier le bon match d’Aldama, qui profite de l’absence de Marcus Smart depuis trois matches. Il était d’ailleurs titulaire pour la première fois de la saison contre les Celtics et a compilé 28 points (avec 15 tentatives derrière l’arc), 12 rebonds et 6 passes. Le tout en étant baladé de poste en poste dans cette partie.

Santi Aldama brille en l’absence de Marcus Smart

« C’est très différent de jouer ailier, ailier-fort ou pivot », souligne-t-il avec ses 2m11, quand il commence à côté de Jaren Jackson Jr. (2m08) et Bismack Biyombo (2m03). « Quand je suis ensuite au poste 3, je défends sur des joueurs plus petits et rapides, donc c’est un défi. On doit seulement s’habituer à jouer avec trois joueurs de grande taille, mais sur le long terme, si on peut changer en défense sur tous les postes, ce sera bénéfique pour nous. »

Depuis que Marcus Smart est blessé, soit trois matches, Santi Aldama tourne à 23 points, 9 rebonds et 4.3 passes de moyenne en 33 minutes. Et ses 28 unités contre Boston deviennent son nouveau record en carrière.

« Il a été spectaculaire et il continue de progresser », juge Desmond Bane. « Je lui dis constamment que je suis satisfait de ce qu’il fait sur le parquet actuellement. Il est dynamique et peut faire beaucoup de choses sur les terrains. »

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 22 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 6 24 47.6 36.0 50.0 0.8 4.7 5.5 2.0 1.3 0.5 1.8 0.8 12.5 Total 115 19 45.8 32.2 71.3 1.1 3.2 4.3 1.1 1.6 0.5 0.8 0.6 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.