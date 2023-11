Les allers-retours de Nicolas Batum sont terminés. C’est lui qui l’a annoncé dimanche. Confronté à des problèmes personnels liés à la santé de son épouse, le Français a manqué cinq rencontres depuis son arrivée à Philadelphie, et il a repris le chemin des parquets dimanche soir face aux Nets.

« C e n’est pas quelque chose de très amusant à vivre mais nous devons le vivre en famille, et c’est pourquoi j’en parle maintenant parce que je sais que c’est privé. Je ne peux pas dire ce que c’est, mais je me devais d’être avec elle » a-t-il confié, précisant que les soucis de santé de sa femme avait débuté bien avant l’échange. « Parfois, il faut faire ce qu’il faut pour sa famille. Elle ira bien maintenant, et nous irons bien. J’espère être de retour pour de bon« .

Bonne nouvelle pour le couple et leurs enfants, mais aussi pour Nick Nurse, ravi de retrouver son « glue guy », dont il apprécie la polyvalence en défense, et l’altruisme en attaque. Ce que le coach des Sixers apprécie plus particulièrement, c’est la capacité de l’ailier français à changer en défense, mais aussi son placement sur de la zone.

Pour Joel Embiid, même enthousiasme à l’idée de retrouver celui qui partage avec lui des origines camerounaises : « Vu notre manière de jouer, il correspond à tout ce dont nous avons besoin. C’est la clé, et il est singulier. C’est un grand shooteur, un grand défenseur, un grand passeur, quelqu’un de très intelligent. Il répond à tous nos besoins. »

Titulaire confirmé

Dans la victoire face aux Nets, Nicolas Batum cumule « seulement » 3 points, 3 passes et 3 rebonds, mais son +/- de +25 en dit long sur son impact. Il était d’ailleurs titulaire alors qu’il n’avait pas joué depuis trois rencontres.

« Je me sentais bizarrement, et je n’ai pas essayé d’en faire trop » a-t-il expliqué à The Inquirer. « J’ai juste essayé d’être dans le rythme du match et de jouer collectivement. De faire des choses simples en attaque et en défense. Et ça a fonctionné, et c’est une superbe victoire collective. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 7 23 56.5 50.0 0.0 0.7 2.6 3.3 1.3 2.0 0.9 0.3 1.1 5.1 2023-24 * PHL 4 26 66.7 61.5 0.0 1.3 2.8 4.0 1.0 2.3 0.8 0.3 1.0 7.0 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1000 30 43.7 36.5 83.3 1.0 4.1 5.0 3.4 1.7 0.9 1.6 0.6 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.