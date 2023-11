Guerschon Yabusele gravement touché au genou

Invaincu jusque-là en championnat et en Euroleague avec un bilan impeccable de 9-0, le Real Madrid n’a pas pu se réjouir après sa neuvième victoire de suite dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, face à Monaco (91-73). Dans la bataille, les Madrilènes ont en effet perdu Guerschon Yabusele.

Touché au genou, l’international français (10.3 points, 5 rebonds en moyenne depuis le début de saison) n’est pas revenu en jeu après la mi-temps, et les examens effectués dans la foulée ont confirmé une bien mauvaise nouvelle : une rupture partielle du ligament latéral interne du genou gauche.

Les Jeux olympiques en suspens ?

Alors que la durée exacte de son indisponibilité n’est pas encore connue, il a été déclaré forfait jusqu’à nouvel ordre.

Sa présence pour les Jeux Olympiques de 2024 pourrait être remise en question s’il est contraint de se faire opérer avec une convalescence qui pourrait durer six à neuf mois. Pour l’instant, le club est encore en phase d’évaluation.

Passé par les Celtics entre 2017 et 2019 (90 matchs disputés), le Français était le deuxième joueur le plus utilisé par Chus Mateo en Euroleague et avait donc grandement contribué au bon début d’exercice du Real Madrid.