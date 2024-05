Trey Lyles voit le bout du tunnel

Alors que Sacramento vient de perdre Alex Len pour au moins six semaines, les Kings vont bientôt voir revenir un autre joueur important de la rotation de Mike Brown en sortie de banc en la personne de Trey Lyles, blessé au mollet depuis la reprise.

L’intérieur a en tout cas passé une étape supérieure vendredi en reprenant les séances d’entraînement à trois-contre-trois et devrait poursuivre sa progression dans le bon sens d’ici la fin de semaine prochaine.

« Je me sens très bien », a-t-il déclaré. « Le processus a été un peu plus long que je ne le souhaitais, mais je remercie le staff et le staff médical qui ont pris le plus grand soin de moi et m’ont fait progresser au bon rythme. Je suis du genre à aller un peu plus vite que la musique, alors je leur reconnais beaucoup de mérite pour m’avoir aidé. Ces derniers jours, je me suis senti en pleine forme, je vais donc continuer à progresser et j’espère être bientôt sur le terrain ».

Prendre le temps de revenir à 100%

Il a fallu un peu plus de temps que prévu mais le joueur a en tout cas affiché son intention de revenir dans les prochains jours. Le premier match de la saison du poste 4 serait donc pour bientôt, sans doute au cours du « road trip » de six matchs qui se poursuit ce soir à Dallas puis par une double confrontation sur le parquet des Pelicans, lundi et mercredi soir avant de terminer à Minnesota vendredi.

« Oui, j’ai bien l’intention de participer à ce road trip », a-t-il ajouté. « Je dois laisser au staff médical le soin de m’autoriser à jouer, mais en tant que compétiteur, je veux absolument être sur le terrain. Si on me l’avait demandé, j’aurais voulu jouer il y a dix matchs, mais il faut penser à la saison. C’est une longue saison. Je veux pouvoir jouer autant que possible et je ne veux pas risquer de me blesser à nouveau simplement parce que je ne voulais pas attendre un jour ou deux de plus ».

Trey Lyles a également mis l’accent sur l’aspect physique et le besoin d’être en mesure d’être à 100% dès son entrée en jeu et de pouvoir apporter comme il l’a plutôt bien fait depuis un an et demi à Sacramento en sortie de banc.

« Je dois m’assurer de pouvoir jouer plutôt sept à huit minutes (à fond) que deux à trois », a-t-il poursuivi. « Il a fallu un peu plus de temps que prévu pour que le traitement et le travail que nous faisions fassent effet, mais ces 10-11 derniers jours, nous avons vraiment accéléré le rythme. Je me sens beaucoup mieux, ce qui est positif, et tout va dans la bonne direction ».

Trey Lyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 UTH 80 17 43.8 38.3 69.5 0.7 3.0 3.7 0.7 1.4 0.3 0.8 0.2 6.1 2016-17 UTH 71 16 36.2 31.9 72.2 0.7 2.6 3.3 1.0 1.4 0.4 0.9 0.3 6.2 2017-18 DEN 73 19 49.1 38.1 70.6 0.8 4.0 4.8 1.3 1.5 0.4 0.8 0.5 9.9 2018-19 DEN 64 18 41.8 25.5 69.8 0.7 3.2 3.8 1.4 1.5 0.5 1.1 0.4 8.5 2019-20 SAN 63 20 44.6 38.7 73.3 1.1 4.6 5.7 1.1 1.6 0.4 0.6 0.4 6.4 2020-21 SAN 23 16 47.8 35.0 65.2 0.4 3.4 3.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.0 5.0 2021-22 * All Teams 75 21 46.6 32.1 80.2 1.2 3.9 5.1 1.2 1.6 0.4 1.0 0.4 10.5 2021-22 * DET 51 19 45.6 30.1 78.4 1.2 3.6 4.8 1.1 1.8 0.4 1.1 0.5 10.4 2021-22 * SAC 24 23 48.9 36.5 85.1 1.2 4.4 5.6 1.3 1.3 0.3 0.8 0.3 10.6 2022-23 SAC 74 17 45.8 36.3 81.5 0.9 3.1 4.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.4 7.6 2023-24 SAC 58 20 44.5 38.4 70.0 1.1 3.4 4.4 1.2 1.5 0.3 0.7 0.3 7.2 Total 581 18 44.3 34.7 74.5 0.9 3.5 4.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.4 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.