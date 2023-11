Une blessure au plus mauvais moment pour Alex Len

Quel cruel timing pour Alex Len. Le pivot livrait un duel avec Javale McGee depuis le début de saison, pour savoir lequel des deux allait finalement s’installer comme le premier remplaçant de Domantas Sabonis. L’Ukrainien, ne jouant pas ou très peu, avait pris du retard lors des premiers matches de la saison régulière.

Puis, contre Portland et Cleveland, Mike Brown lui avait donné du temps de jeu, contrairement à JaVale McGee. Il venait donc de passer devant le triple champion NBA, avec notamment un match à 10 points et 6 rebonds dans la victoire contre les Blazers.

Alors qu’il avait le vent dans le dos, une blessure vient de le freiner lourdement puisqu’il s’est en effet blessé à la cheville droite face aux Cavaliers. Résultat des examens : entre 6 et 8 semaines d’absence, annonce la franchise. Par conséquent, Alex Len ne reviendra qu’en 2024.

Ce sont donc plusieurs matches, soit une occasion en or, qui s’offrent à l’ancien pivot des Warriors et des Lakers pour briller et peut-être faire le trou avec Alex Len et ainsi solidifier sa place derrière le Lituanien.

Alex Len Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 PHX 42 9 42.3 0.0 64.5 0.9 1.4 2.4 0.1 1.6 0.1 0.6 0.4 2.1 2014-15 PHX 69 22 50.7 33.3 70.2 2.1 4.5 6.6 0.5 3.1 0.5 1.1 1.5 6.3 2015-16 PHX 78 23 42.3 14.3 72.8 2.3 5.3 7.6 1.2 3.0 0.5 1.9 0.8 9.0 2016-17 PHX 77 20 49.7 25.0 72.1 2.0 4.6 6.6 0.6 3.1 0.5 1.3 1.3 8.0 2017-18 PHX 69 20 56.6 33.3 68.4 2.5 5.0 7.5 1.2 2.3 0.4 1.1 0.9 8.5 2018-19 ATL 77 20 49.4 36.3 64.8 2.1 3.5 5.5 1.1 2.6 0.4 1.3 0.9 11.1 2019-20 * All Teams 55 18 55.5 27.1 64.8 1.8 4.0 5.8 0.9 2.3 0.4 1.0 0.9 8.0 2019-20 * ATL 40 19 54.6 25.0 63.0 1.7 4.0 5.8 1.1 2.3 0.5 1.0 0.8 8.7 2019-20 * SAC 15 15 59.3 66.7 70.8 2.1 4.0 6.1 0.5 2.3 0.2 1.1 1.0 5.9 2020-21 * All Teams 64 15 61.5 32.0 62.9 1.2 2.8 4.1 0.8 2.0 0.3 0.9 1.0 6.6 2020-21 * WAS 57 16 61.9 26.3 63.6 1.4 3.0 4.4 0.8 2.1 0.3 0.8 1.0 7.1 2020-21 * TOR 7 11 50.0 50.0 50.0 0.0 1.6 1.6 0.4 1.4 0.1 1.1 0.9 2.3 2021-22 SAC 39 16 53.4 28.6 65.1 1.3 2.8 4.1 1.2 2.6 0.3 1.1 0.6 6.0 2022-23 SAC 26 6 53.3 0.0 68.8 0.9 1.4 2.3 0.5 1.1 0.2 0.6 0.4 1.7 2023-24 SAC 6 7 75.0 0.0 42.9 1.2 1.5 2.7 0.8 0.3 0.2 0.3 0.8 2.5 Total 602 18 50.8 32.6 68.2 1.8 3.8 5.7 0.8 2.5 0.4 1.2 0.9 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.