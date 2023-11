Frank Vogel comprend la frustration de Bradley Beal

Recrue fracassante des Suns cet été, Bradley Beal n’aura pour l’instant disputé que trois matchs de saison régulière avec Phoenix. Et la situation n’est pas prête de s’arranger alors qu’il a été déclaré « out » pour au moins trois semaines, afin de soigner définitivement sa blessure au dos, qui le gêne depuis son arrivée en Arizona.

Le plan d’unir l’ancien leader des Wizards à la paire Booker-Durant pour faire franchir un nouveau cap à cette équipe de Phoenix ne se déroule pas comme prévu sur ce début de saison, et le principal intéressé en est le premier frustré.

« Il est impatient d’être sur le terrain. Il est frustré, très franchement. Je ne peux pas parler pour lui, mais il est clair qu’il veut vraiment mettre toute cette histoire derrière lui. Il est très enthousiaste à l’idée d’être ici. Il est tellement excité à l’idée d’apporter son talent à ce « Big Three » dynamique que nous avons. Ce n’est pas encore le cas, mais il est impatient d’en découdre », a ainsi déclaré Frank Vogel, son coach.

Les joueurs, le staff, les fans… Tout le monde va devoir prendre son mal en patience en attendant le retour de Bradley Beal sur la deuxième partie du mois de décembre, en espérant que le joueur puisse rapidement tourner la page, et surtout écarter pour de bon ce problème, afin de débuter son intégration au collectif de Frank Vogel.

Pour ce qui est de sa rééducation, il s’agira de faire preuve de plus de précaution, et peut-être de tempérer aussi l’enthousiasme de Bradley Beal.

« On pensait qu’on y était, mais on n’y était pas encore vraiment. On l’était tous, mais il était particulièrement impatient d’être sur le terrain, surtout pour jouer son tout premier match avec les Suns. Mais il n’était pas encore tout à fait prêt. On va donc surtout essayer de mettre cette histoire derrière nous », conclut Frank Vogel.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 3 29 39.1 33.3 68.8 1.0 4.3 5.3 3.7 3.0 0.7 3.0 0.3 17.3 Total 698 35 45.9 37.2 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.