Mikal Bridges n’imaginait pas voir son maillot retiré par Villanova

Après Jalen Brunson en février dernier, au tour de Mikal Bridges d’être honoré par Villanova. À l’instar de son ancien compagnon de route, aujourd’hui aux Knicks, le joueur des Nets a vu son maillot être retiré par l’université de Pennsylvanie.

La cérémonie a eu lieu à la mi-temps d’une rencontre entre les Wildcats et Maryland, remportée par les locaux (57-40).

« C’est vraiment spécial. Je n’ai jamais vraiment pensé que cela arriverait un jour. Mais c’est vraiment spécial d’avoir été là pendant quatre ans et de voir tout ce qu’on a accompli collectivement et dans le cadre de ce programme. C’est un honneur », livre le très probable futur All-Star, cité par le New York Post.

Honneur amplement mérité dans la mesure où l’ailier a été acteur de deux titres universitaires, en 2016 et surtout en 2018, année durant laquelle il tournait à près de 18 points et 5 rebonds de moyenne. Son beau cursus lui avait permis d’être retenu à la 10e place de la Draft 2018. Les Sixers l’avaient sélectionné avant de l’échanger dans la foulée vers les Suns contre Zhaire Smith.

« Je suis parti avec un diplôme et j’ai essayé de jouer. C’est vraiment tout, j’essayais simplement d’obtenir des minutes chaque année. Rien de plus que ça franchement. Tout vient en jouant bien et en gagnant », résume Mikal Bridges qui, après ses années de développement avec les Suns, a changé de statut en NBA depuis son arrivée aux Nets. Mais avant tout cela, il y a eu Villanova.

« Honnêtement, je ne serais probablement pas le joueur que je suis sans Jay Wright (ndlr : son ancien entraîneur, présent à la cérémonie), et sans tout le monde ici. C’est une histoire de dureté mentale, de passer par des moments difficiles et d’être capable de surmonter l’adversité. Il m’a montré comment travailler dur. Je pensais que je travaillais dur jusqu’à ce que j’arrive à l’université, et même quand c’était le cas, j’avais toujours l’impression de ne pas en faire assez », livre Mikal Bridges.

Son travail l’a aidé à se hisser au rang des jeunes joueurs les plus prometteurs de la ligue. Au point d’être sollicité en sélection américaine, lors de la dernière Coupe du monde, et d’en être l’un des joueurs les plus productifs.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 13 34 46.4 31.3 84.3 1.2 4.6 5.9 3.8 1.8 1.1 2.5 0.4 20.3 Total 405 32 49.4 37.3 85.6 0.9 3.2 4.1 2.4 2.0 1.3 1.1 0.6 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.