Même si la NBA a fait dans le flashy sur les parquets pour bien marquer les rencontres du « In-Season Tournament », il n’est pas forcément simple de s’y retrouver dans ce tournoi dont les rencontres s’échelonnent.

On commence tout de même à y voir plus clair, avec les Lakers (3 victoires – 0 défaite) qui ont désormais de grandes chances de se hisser en quart de finale, même si ce n’est pas encore acté. Par contre, c’est déjà fini pour Detroit, Washington, Memphis et désormais San Antonio, qui ont perdu leurs trois rencontres dans la compétition.

Pour l’instant, ce sont les Pacers, les Bucks, les Celtics, les Lakers, les Pelicans et les Kings qui sont directement qualifiés pour les quarts de finale, qui se disputeront les 4 et 5 décembre. Le Heat et les Wolves, meilleurs deuxièmes selon les « tiebreakers » définis par la ligue, complètent pour le moment ce Top 8.

Un Top 8 un peu différent de celui du classement général, avec notamment des Mavericks (1-2) en difficulté dans ce tournoi de mi-saison alors qu’ils affichent pourtant le troisième meilleur bilan global à l’heure actuelle.

Pour rappel, les quarts de finale se joueront donc les 4 et 5 décembre, dans les salles des différentes équipes qualifiées, alors que les demi-finales et la finale se joueront le 7 et 9 décembre, à Las Vegas.

Avec en jeu pour les joueurs, une prime de 500 000 dollars pour chaque membre de la formation gagnante.

EST

GROUPE A

1- Indiana (2-0)

2- Philadelphie (2-1)

3- Cleveland (1-1)

4- Atlanta (1-1)

5- Detroit (0-3)

GROUPE B

1- Milwaukee (2-0)

2- Miami (2-0)

3- New York (1-1)

4- Charlotte (1-2)

5- Washington (0-3)

GROUPE C

1- Boston (2-0)

2- Brooklyn (2-1)

3- Orlando (1-1)

4- Toronto (0-1)

5- Chicago (0-2)

OUEST

GROUPE A

1- LA Lakers (3-0)

2- Utah (2-1)

3- Phoenix (1-1)

4- Portland (1-2)

5- Memphis (0-3)

GROUPE B

1- New Orleans (2-1)

2- Denver (2-1)

3- Houston (1-1)

4- Dallas (1-2)

5- LA Clippers (1-2)

GROUPE C