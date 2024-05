Draymond Green a présenté ses excuses à ses coéquipiers

Bis repetita ! Comme il y a un an, Draymond Green est obligé de s’excuser auprès de ses coéquipiers. Cette fois, il n’a pas frappé un coéquipier à l’entraînement, mais il a voulu étrangler Rudy Gobert en plein match.

La NBA l’a sanctionné de cinq matches de suspension, et selon The Athletic, l’intérieur All-Star s’est confondu en excuses auprès du groupe.

Nos confrères rapportent que Draymond Green « a fait preuve de remords » et qu’il a expliqué à ses coéquipiers « que ses intentions étaient sincères (protéger son coéquipier) » mais il a reconnu « qu’il était allé trop loin. »

Un gros manque en attaque comme en défense

« On le soutient, et on va tenir jusqu’à ce qu’il revienne » prévient Gary Payton II, tandis que Kevon Looney rappelle combien l’absence de Draymond Green est préjudiciable des deux côtés du terrain. Dans la défaite face au Thunder, le duo Joe-Giddey a signé un 10 sur 10 à 3-points. La faute à des rotations manquantes ou mal assurées.

« Par sa voix, il nous aide beaucoup à faire des ajustements. Quand les choses ne vont pas bien, comme c’est l’un des joueurs les plus intelligents de la ligue, lorsqu’il voit des choses, il est capable de s’adapter et de dire au coach : ‘Nous devrions faire ceci plutôt que cela’. Et nous nous adaptons » raconte Kevon Looney. « C’est comme ça qu’il fait avancer les choses. Il peut aussi tout faire lui-même sur le terrain, quand il voit les choses se passer. Il corrige beaucoup d’erreurs. Je pense qu’il nous a beaucoup manqué. Et puis, il donne du rythme. Quand les choses ne vont pas bien, que nous n’arrivons pas à marquer, il donne du rythme et permet aux joueurs d’avoir des tirs ouverts et à d’autres joueurs d’avoir de bonnes situations. »

Ce soir, les Warriors retrouvent le Thunder, toujours à domicile, et on verra s’ils ont trouvé des solutions pour mettre fin à cette série de cinq défaites de suite. La bonne nouvelle, c’est que Stephen Curry a repris l’entraînement, et pourrait donc retrouver les terrains.