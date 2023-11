Jalen Brunson dicte sa loi à Washington

Les Wizards y ont cru, ont tout fait pour s’accrocher tout au long de la rencontre avant d’être ramenés à la réalité par des Knicks bien plus efficaces. Washington a ainsi mesuré le chemin qu’il lui restait à faire pour se rapprocher des meilleures équipes de l’Est, à commencer par la constance et l’efficacité. À l’image de la prestation de Jordan Poole à 2/11 au tir, tandis qu’en face, le trio Brunson-Quickley-Randle aura été clinique.

Les New-Yorkais ont très vite fait la différence, portés par l’adresse extérieure de Donte DiVincenzo, Jalen Brunson et Immanuel Quickley pour passer à +12 (14-26).

Malgré l’activité de Bilal Coulibaly et défense et Danilo Gallinari en attaque, Julius Randle a pris le relais pour maintenir dix longueurs d’avance après 12 minutes (25-35). Le 12-3 marqué par trois nouveaux paniers à 3-points de Donte DiVincenzo a fait plonger DC à -21 (39-60), de quoi pousser Deni Avdija puis Kyle Kuzma à une réaction d’orgueil qui a permis de ramener l’écart à -11 à la pause suite à un 15-5 (54-65).

Cinquième revers de suite des Wizards

L’espoir a bien failli renaître après le repos alors que Jordan Poole commençait enfin à trouver le chemin du cercle et que Bilal Coulibaly se démenait, à la passe pour faire briller Kyle Kuzma, ou à la marque. Corey Kispert à 3-points et Deni Avdija au dunk ont ainsi réussi à maintenir le suspense à l’entrée du dernier acte (84-89). Malheureusement pour les fans de Washington, la dernière période n’a pas tardé à rebasculer du côté new-yorkais.

Les leaders du soir ont répondu présent, à commencer par Immanuel Quickley, toujours là lorsque la pression monte d’un cran.

L’arrière a enchaîné deux paniers dont un 2+1 et une passe décisive pour Jalen Brunson qui a ensuite pris le relais en servant Julius Randle avant de passer deux lancers et un 3-points pour sceller la fin du suspense (92-105). En un éclair, New York a repris le contrôle du match et a pu lea terminer sans trembler pour s’imposer 120-99. De quoi les conforter dans leurs certitudes et renvoyer les Wizards à leurs études après ce cinquième revers de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Evan Fournier a rejoué ! Dans la rotation en présaison, Evan Fournier n’avait pas encore foulé de parquet NBA depuis le début de la saison régulière. C’est chose faite depuis cette nuit puisqu’il est entré pour 16 minutes de jeu. S’il était logiquement rouillé au niveau du tir (1/6), le Français s’est donné à fond, alors que Tom Thibodeau devaient faire avec les absences de RJ Barrett (malade) et Quentin Grimes (main).

– Bilal Coulibaly fidèle à lui-même. L’autre Français de la rencontre a fait de bons choix en attaque, même s’il n’a pas toujours été récompensé. Son apport n’aura toutefois pas suffi pour inverser la tendance au sein d’une formation encore trop inconstante.

– Jordan Poole coule. Dans le dur depuis le début de saison, le meneur/arrière a réalisé son pire match sous ses nouvelles couleurs cette nuit. Un non match, tout simplement, qui s’est terminé par un triste 2/11 au tir et 5 ballons perdus. Une prestation qui a de quoi inquiéter….

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.